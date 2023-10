Île-de-France mobilités déménage pour «réduire ses coûts de fonctionnement»

L’autorité organisatrice des transports en commun dans la région francilienne va quitter ses locaux multi-sites du 9e arrondissement pour un immeuble unique du 17e. Avec une grosse économie de loyer à la clé.

C’est un choix économique. Île-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des transports en commun dans la région francilienne, a pris la décision de déménager. C’en est donc bientôt fini des 15.000 m² de locaux du 9e arrondissement de Paris répartis dans quatre bâtiments distincts, car dans moins de trois ans, le siège social d’IDFM prendra ses quartiers à Pont Cardinet. «Tout le monde fait des efforts pour contribuer à un meilleur financement des transports en commun dans la région. L’idée est de faire des économies nous aussi» , explique-t-on en interne, évoquant la somme de 4,3 millions d’euros d’économies grâce à ce changement d’adresse. Notamment via la baisse des loyers , qui vont passer de 870 euros du m² à 504 euros du m² par an. La surface occupée sera, quant à elle, inchangée.

Un vœu doit d’ailleurs être voté en ce sens au prochain conseil d’administration, prévu le 12 octobre, pour un déménagement dans le quartier de Clichy-Batignolles, prévu en 2026. Là, Île-de-France Mobilités et Comutitres SAS - la filiale du groupe dédiée à la billettique - s’installeront dans l’immeuble Java Batignolles, réalisé par le cabinet Brenac & Gonzalez & Associés sur l’ancien site ferroviaire de Clichy-Batignolles , au-dessus d’un tunnel de maintenance de la SNCF . Le temps de permettre au locataire actuel d’aller au terme de son bail et de remettre un «coup de propre» avant d’emménager. Cette ancienne friche autrefois occupée par les voies ferrées et les entrepôts est desservie depuis fin 2020 par la ligne 14 dont le prolongement au nord passe par la station Pont Cardinet.

Limiter la hausse du passe Navigo

Une bonne nouvelle pour les équipes d’IDFM qui seront ainsi réunies dans un seul et même bâtiment, dans un contexte où le besoin d’économies est criant. Ce déménagement sera ainsi l’occasion de «donner l’exemple en réduisant les coûts de fonctionnements» , insiste l’autorité. Une économie de 33% par rapport à la situation actuelle. Et ce, alors qu’un récent «protocole financier» signé «avec Clément Beaune et le gouvernement» consacre le scénario de l’effort partagé par tous les contributeurs: entre les collectivités locales, les entreprises et les usagers. Dans ce cadre, la Région a elle-même annoncé vouloir apporter 140 millions sur cinq ans. À la clé, une modération de la hausse des tarifs, qui s’annonce bien moins importante que celle de 12% qu’ont connue les usagers l’an passé. Le 1er janvier dernier, le prix mensuel du passe Navigo était en effet passé de 75,20 à 84,10 euros. L’an prochain, la hausse pourrait être contenue, limitée à celle de l’inflation, de l’ordre de 2,6 à 2,8%. Soit un passe Navigo à environ 86 euros.