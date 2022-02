Il y a moins de passoires thermiques dans les HLM qu’ailleurs

Le parc HLM comprend 14% de passoires thermiques contre 17% pour la moyenne française. Une différence qui surprend de prime abord.

« On a un petit peu moins en réalité de passoires thermiques dans le logement social que dans le logement en général. 17-18% des appartements et des maisons sont vraiment ce que l’on appelle des passoires thermiques, et dans le parc HLM c’est plutôt 14% », dénombre Emmanuelle Wargon, la ministre chargée du Logement, sur Sud Radio, ce mardi. Comment expliquer que le parc HLM soit meilleur élève que les autres logements?

Sur l’ensemble des 29 millions de résidences principales, 4,8 millions de logements (soit près de 17% du parc), seraient très énergivores (étiquettes F et G du DPE). Les étiquettes D et E du DPE sont les plus fréquentes ( 34% du parc pour l’étiquette D et 24% pour la E ), selon les statistiques de l’ONRE, observatoire national de la rénovation énergétique . Rappelons que la Loi climat rendra indécents les logements classés G dès 2025 et les logements portant l’étiquette F en 2028 avant que les E soient concernés en 2034.

Peu de logements classés G

« Relativement récents, les logements HLM sont également moins énergivores et possèdent un meilleur classement DPE que le parc privé: 36% sont classés en étiquette énergie A, B ou C, contre 15% des résidences principales du parc privé », note l’Union sociale pour l’habitat , une organisation représentative du secteur HLM, en 2018.

Marcel Rogemont, président de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (FOPH), qui représentent 45% du parc locatif social, confirme que le parc HLM compte moins de passoires thermiques: « Il en compte même 13%. Pour une raison simple: il n’existe pratiquement pas de logements avec une étiquette G dans le logement social. Les logements F sont peu nombreux. Nous faisons de la réhabilitation thermique depuis des années. L’entretien du patrimoine des HLM est nettement supérieur à celui des copropriétés privées », assure-t-il. Chaque année, les offices HLM dépenseraient 1 milliard d’euros pour la réhabilitation thermique, selon Marcel Rogemont.

Au sein d’Archipel Habitat, l‘office public de l’habitat de Rennes Métropole, la directrice générale Cécile Belard du Plantys note « 0,6 % du patrimoine classé F, 0% en G et 4% en E. » Or, pour faire passer un logement d’une étiquette E à une étiquette A, il faut 85.000 euros d’après Marcel Rogemont.

Si l’on observe la consommation énergétique de l’ensemble des logements cette fois, on observe que « les logements très énergivores, étiquettes F et G du DPE sont plus fréquents parmi les maisons individuelles que dans les logements situés dans un habitat collectif (18,4% contre 14,7%) », selon les statistiques de l’ONRE. La taille des logements joue également: les logements les plus petits sont les plus énergivores, près de 36% des logements de moins de 30 mètres carrés ont une étiquette F ou G contre 13% des logements de plus de 100 mètres carrés.