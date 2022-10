Il est possible d’être assuré (à coup sûr) contre les punaises de lit

Très rares sont les assurances-habitation qui couvrent le risque de punaises de lit. Une start-up vient d’en lancer une.

Elles sont microscopiques mais peuvent vous pourrir la vie. Au cours des 5 dernières années, 11% des Français ont été touchés par des punaises de lit à leur domicile, selon un sondage publié en août par Ipsos pour Badbugs.fr. « Ce risque n’est pas couvert par la quasi-totalité des assurances habitation », assure Nicolas Roux de Bézieux, fondateur de Badbugs. Pour y remédier, cette plateforme, lancée en 2019, vient de créer, avec le groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) une assurance contre les punaises de lit. «Pour se débarrasser des punaises, les ménages déboursent en moyenne près de 1000 euros dont 476 euros pour les interventions des professionnels (2 en l’espace de 2 semaines), affirme Nicolas Roux de Bézieux. Mais les 500 et quelques euros restants (meubles jetés et remplacés, traitements «maison»...) s ont inutiles ou inefficaces ».

Pour 2 euros par mois (les 24 euros sont payés en réalité en une fois), l’assurance couvre uniquement la totalité des frais engagés - 500 euros maximum - pour faire nettoyer son logement par un expert. L’assurance ne bénéficie donc pas à ceux qui souhaitent se débrouiller par leurs propres moyens. « 90% des victimes de punaises de lit traitent leur logement eux-mêmes. Ça leur coûte 30% plus cher qu’un traitement par un professionnel », souligne Nicolas Roux de Bézieux. Les frais de traitement sont payés par les particuliers - propriétaires ou locataires - puis remboursés par l’assureur « dans les 15 jours-3 semaines », assure le fondateur de Badbugs. « Dans le cas d’une location, les 24 euros d’assurance sont récupérables par le propriétaire », ajoute-t-il. Par ailleurs, cette assurance d’1 an, renouvelable automatiquement, peut être résiliable à tout moment, une fois les 12 mois passés, avec un délai de carence de 3 mois. En outre, elle couvre 1 sinistre par an. Enfin, le temps de l’intervention, l’assurance permet d’être dédommagé d’une nuit d’hôtel à hauteur de 80 euros par personne.

Objectif: 10.000 assurances en 1 an

Comme souvent, l’aspect financier ne suffit pas à rassurer les particuliers. Ils ont besoin d’être accompagnés. Les personnes mal conseillées dépensent en moyenne 64% de plus et mettent 6 semaines supplémentaires pour venir à bout de l’infestation, selon le sondage Ipsos. Badbugs a ainsi lancé une hot-line ouverte 7 jours sur 7 pour guider les particuliers. Et ce n’est pas tout. Les punaises de lit constituent un traumatisme souvent sous-estimé . Elles ont été à l’origine de 72.000 consultations médicales en 2019, à en croire l’Inserm, du fait de troubles du sommeil ou de désagréments dans la vie sociale ou professionnelle des personnes touchées. L’assurance mise en place par Badbugs permet ainsi de bénéficier de 5 séances avec un psychothérapeute. Et ainsi mettre fin au cauchemar. « Les punaises de lit sont une problématique qui concerne tout le monde et tous les logements », rappelle Nicolas Roux de Bézieux qui vise 10.000 souscriptions d’assurance d’ici un an.