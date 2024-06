Ici, on n’auditionne plus des accusés mais on loge des seniors

Les locaux de l’ancienne brigade financière de la préfecture de police de Paris ont été transformés en une résidence seniors à l’allure d’un hôtel.

« Je suis passé ici à titre de témoin, je n’étais pas accusé », plaisante le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, en évoquant son audition à la brigade financière de la préfecture de police de Paris. Aujourd’hui, on est bien loin des affaires de blanchiment d’argent, de fraudes ou d’infractions au 122 rue Châteaux des Rentiers, dans le 13e arrondissement de Paris. L’édifice de près de 10.000 mètres carrés, répartis sur 10 étages, n’accueille plus la brigade financière mais une résidence sénior Domitys de 134 logements , pour personnes âgées autonomes.

Et rien ne laisse présager que des accusés étaient auditionnés dans ces locaux. « Ici, nous sommes comme dans un petit village », se réjouit Françoise, une résidente, qui verse 3900 euros par mois pour un deux-pièces. Elle est ravie d’avoir quitté une résidence Domitys un peu ancienne dans le 14e arrondissement pour vivre dans des locaux modernes, « où les chambres ne présentent pas de couloirs inutiles ». On retrouve une piscine au sous-sol, un espace massage bien être, un sauna, une salle de sport, comme dans un hôtel. Un espace méconnaissable, transformé par l’atelier d’architecture JFA. « Il s’agit de notre premier projet de transformation de bureaux en logements . Nous sommes habitués à faire du neuf sur des terrains vierges mais reconstruire la ville sur la ville nous a semblé essentiel . C’est un travail de haute couture », explique Emmanuelle Bavetta, présidente de Domitys Invest, filiale de commercialisation immobilière du Groupe.

Un chantier à 20 millions d’euros

L’univers Domitys a bien intégré le bâtiment de l’ancienne brigade financière. Des puits de lumière ont été percés, un patio et des balcons ont été créés. Une requalification qui a permis à Domitys de profiter d’un espace de 9000 mètres carrés en plein cœur de ville, à deux pas de la station de métro Olympiades, sur la ligne 14, ce qui est loin d’être évident à trouver, vu le manque de foncier. Amundi Immobilier, le propriétaire des lieux, a cru en la métamorphose des lieux. Mais cette transformation a un prix: 20 millions d’euros. Et les travaux sont plus longs: 5 mois de plus que pour un bâtiment neuf. « Cette opération permet d’économiser 30% de carbone par rapport à une opération de démolition/reconstruction et de multiplier le coefficient de biodiversité par 2,5 par rapport à la situation antérieure », se réjouit Thomas Péridier, directeur de la promotion tertiaire de Crédit Agricole Immobilier, qui a mené le projet. Parmi les enjeux à respecter: ne pas dénaturer le site. « Nous devions respecter l’identité architecturale des années 70. On aurait souhaité intégrer des terrasses sur toute la hauteur du bâtiment mais les Architectes des bâtiments de France ont souhaité protéger le haut du bâtiment, d’où le nom de l’édifice, L’Ellipse », témoigne Thomas Péridier.