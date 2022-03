Héritage : Emmanuel Macron veut alléger les droits de succession pour les classes moyennes

Emmanuel Macron envisage un allègement de la fiscalité sur les successions. (Pixabay / Tama66)

Emmanuel Macron a prévu dans son programme un allégement de la fiscalité permettant de favoriser les transmissions. Cette mesure s'adresse aux classes moyennes, selon les déclarations de Laurent Saint-Martin, le rapporteur général du Budget (LREM) à l'Assemblée nationale, aux « Echos ».

La question de l’héritage s'est invitée dans la course à la Présidentielle. Emmanuel Macron, qui doit présenter jeudi 17 mars son programme, prévoit une mesure sur l'héritage favorable aux classes moyennes, révèlent Les Echos . Cette ligne directrice a été portée par le député LREM Laurent Saint-Martin, qui représentait ce lundi le président de la République lors des assises de l'Association française d'épargne et de retraite (Afer). « Il faut accompagner un allègement de la fiscalité pour les transmissions en faveur des classes moyennes et populaires » , a ainsi déclaré aux Echos le rapporteur général du Budget à l'Assemblée.

Suivre les mœurs de la société

Le candidat Macron ne veut pas suivre les propositions de ses concurrentes Valérie Pécresse ou Marine Le Pen qui veulent raccourcir les délais entre deux donations défiscalisées, pointent nos confrères. La mesure pourrait s'appuyer sur le niveau d'abattement (100 000 euros pour les enfants dans le cas d'une succession ou d'une donation, par exemple), ou sur les taux.

Le rapporteur général du Budget pointe également le « décalage du système actuel avec les mœurs de notre société » . Les taxations en ligne indirecte, pour la transmission d'un héritage aux frères et sœurs, concubins, neveux ou beaux-enfants par exemple, sont plus élevées qu'en ligne directe. « Il faut une baisse des prélèvements dans un cadre stabilisé » , assure Laurent Saint-Martin.

Des taxes très mal acceptées par les Français

Les économistes alertent l'opinion sur l'impact de plus en plus lourd de l'héritage sur les inégalités. Pourtant, huit Français sur dix sont favorables à une baisse d'impôts sur les transmissions. Un constat partagé par les électeurs de droite et de gauche. Les sondés jugent même que les donations et les héritages devraient être les revenus les moins taxés.

Mais si beaucoup de personnes ont le sentiment de trop payer, il n'y a que 30 % de Français qui feront face à des droits de succession au cours de leur vie, selon le Conseil d'analyse économique (CAE). Toutefois, représentant 1,38 % du total des recettes fiscales, l’impôt sur les successions dans notre pays est l’un des plus élevés au monde, rappelle La Dépêche du Midi . La moyenne européenne s'établit à 0,53 %.