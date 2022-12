Haba, cette marque qui propose une «garantie à vie» pour ses jeux de société

Mis en place en 2021, le «service pièce manquante» du fabricant permet de remplacer gratuitement les pièces perdues ou cassées de ses jeux.

Une « garantie à vie » pour un jeu de société ? C'est l'idée originale mise en œuvre par le fabriquant Haba. À l'heure des appels à la sobriété, et afin de lutter contre la surconsommation, l'entreprise allemande propose depuis 2021 un service client spécialisé dans les pièces perdues de ses jeux de société. Une innovation qui lui est venue en partant du constat que de nombreux jeux sont jetés à partir du moment où une ou plusieurs pièces ont été perdues.

Le « service pièce manquante » doit permettre de lutter contre ce gâchis, estime l'entreprise. Concrètement, il permet d'échanger gratuitement ses pièces manquantes par de nouvelles, afin d'éviter le gaspillage récurrent des jouets. En échange, l'utilisateur retrouve un ensemble complet, sans frais supplémentaire, autre que les frais de port.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte d'essor du marché de la réparation, de plus en plus perceptible. Jouets, électroménager... Les consommateurs sont appelés à prendre soin de leurs achats plutôt que de se tourner vers des remplaçants, pour des raisons environnementales et économiques. Pour le PDG d'Haba France, Antoine Rostaing, les jeux de la marque ont un « plein potentiel durable » : les pièces sont modulables selon l'âge et accompagnent l'enfant dans son éveil en s'y adaptant. Ils sont fabriqués avec du bois issu de la sylviculture allemande et l'emballage est fait de carton PEFC.

« Ces engagements sont pris afin de lutter contre un gaspillage qui représente aujourd'hui 100.000 tonnes de jouets, soit 40 millions de jouets en France. C'est colossal et ce service est fait pour faire économiser les parents et pour préserver la planète », insiste-t-il au Figaro . Cette idée a même fait économiser aux consommateurs 5000 jeux depuis le début de l'année, calcule la marque.

Connue pour son jeu phare « Premier verger », Haba est une marque de jeux et jouets pour jeunes enfants à l'ADN familial. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 360 millions d'euros, l'entreprise est actuellement en plein essor et a vu son activité bondir de 29% l'an dernier. Elle a par ailleurs vendu près de 7,8 millions de jeux de société dans le monde, portée par le succès de son best-seller, Le Premier verger.