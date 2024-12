Fraude au DPE : voici cinq bons réflexes pour éviter de vous faire arnaquer

Certains propriétaires et professionnels peu scrupuleux peuvent falsifier le DPE pour vendre plus vite et plus cher. (illustration) (Etadly / Pixabay)

En plus de la surface, du quartier ou de la luminosité, le Diagnostic de performance énergétique (DPE) est aujourd'hui devenu un véritable argument de vente pour un bien immobilier. Mais attention, certains propriétaires n'hésitent pas à falsifier ce document, éventuellement avec l'aide de diagnostiqueurs peu scrupuleux. Comme le rapporte BFM Immo , il est heureusement possible de réduire les risques d'arnaques en adoptant ces cinq réflexes.

Vérifier les informations de base

Superficie, mode de chauffage, nombre de fenêtres, année de construction... Certaines caractéristiques basiques du logement ne correspondent pas à celles inscrites sur le DPE. Dans le doute, mieux vaut vérifier chacune d'entre elles. Certains simulateurs en ligne permettent d'ailleurs d'obtenir un DPE approximatif à partir de certains éléments rudimentaires.

Faire preuve de bon sens

Si un logement est équipé d'une chaudière au fioul ou au gaz, il est impossible qu'il obtienne les meilleures notes du DPE. Celui-ci se base en effet sur les émissions de gaz à effet de serre, or ces modes de chauffage sont connus pour être particulièrement polluants. De la même manière, le DPE doit vous alerter s'il est présenté comme exemplaire alors que le logement ne possède pas de double vitrage ou d'isolation des murs.

Contrôler le numéro Ademe

Tous les DPE récents disposent d'un numéro d'identification de 13 caractères, qu'il est possible de rentrer sur le site de l'Ademe afin de vérifier que vous ne disposez pas d'un faux ou que l'original n'a pas été modifié. Il est également recommandé de vérifier que le diagnostiqueur est bien certifié par un organisme officiel, et de s'assurer que le DPE n'a pas été effectué au rabais. Selon la surface, comptez entre 100 et 250 euros pour un diagnostic de qualité.

Comparer avec les voisins

Les appartements d'un même immeuble affichent souvent des DPE similaires. N'hésitez pas à comparer le vôtre et celui des voisins afin de détecter d'éventuelles magouilles. Pour ce faire, le site Hello-Watt dispose d'une carte interactive, dotée de tous les DPE enregistrés sur le site de l'Ademe. Il est également possible de contacter le syndic de copropriété, afin d'obtenir le DPE collectif de l'immeuble.

Faire réaliser un deuxième diagnostic

En cas de doute, mieux vaut faire réaliser un deuxième diagnostic. Bien sûr, la prestation sera à vos frais mais elle permettra parfois d'éviter une escroquerie et ainsi d'importantes pertes financières.