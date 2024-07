Ferrero va lancer un Nutella «vegan»

Pour son 60e anniversaire, la marque va décliner sa pâte à tartiner au format végétal. Elle sera disponible à partir de l’automne mais... seulement en Italie.

Il sera disponible à l’automne dans les supermarchés, mais... seulement en Italie. Du moins pour l’instant. Pour son 60 e anniversaire, la marque Ferrero sortira une nouvelle déclinaison de sa pâte à tartiner, baptisée « Nutella Plant Based», «Nutella à base de plantes», en français. Révélée par le média d’investigation italien Il Fatto Alimentare en décembre 2023, cette nouvelle création Ferrero a été confirmée par l’entreprise en mai dernier. Certifiée «Vegan», la recette consistera à remplacer le lait écrémé en poudre (qui représente 8,7% des produits) par une autre denrée, pour l’heure non révélée par Ferrero. L’hypothèse la plus probable serait d’utiliser du lait de soja en poudre selon le média italien.

Une nouvelle clientèle visée

Alors que la demande d’options plus durables et éthiques croît, Ferrero a déposé un brevet en Italie et en Allemagne pour cette recette innovante. Un signe que la marque italienne croit à ce nouveau produit. Le logo ne changera presque pas sur les pots, seule modification : une feuille verte et la mention «Plant Based» à la place du verre de lait. De quoi, peut-être, conquérir de nouveaux clients, entre végans, intolérants au lactose ou encore flexitariens. Ces derniers sont plusieurs millions en Italie (25% des consommateurs selon une étude de Smart Proteinproject de 2021).

Ferrero est loin d’être le premier groupe agroalimentaire à se tourner vers cette nouvelle clientèle. En février, le Groupe Aoste, figure de la charcuterie française, avait par exemple annoncé son incursion dans le domaine végétal avec Better Balance, une alternative 100% végétale. En décembre dernier, l’usine Danone de Villecomtal-sur-Arros (Gers) lançait elle sa production de jus d’avoine, après avoir produit des yaourts (Velouté, Activia...) pendant plus de 60 ans. Reste à voir si ce nouveau Nutella sera aussi populaire que la version originale. Il pourrait arriver en France par la suite, mais Ferrero n’avance pour l’heure aucune date précise.