Escroquerie : l'« arnaque au président » coûte 33 millions d'euros à un promoteur immobilier

Le cybercriminel s'est fait passer pour le directeur général de l'entreprise et a demandé à une comptable d'effectuer discrètement des virements. Photo d'illustration. (Tookapic / Pixabay)

L'entrepriseSefri-Cime a été victime d'une « arnaque au président » et y a perdu plus de 33 millions d'euros au mois de décembre 2021. Les malfaiteurs ont réussi à gagner la confiance de la responsable de la comptabilité de ce promoteur immobilier parisien en se faisant passer pour le directeur général.

La fin de l'année 2021 s'est mal terminée pour Sefri-Cime, une société parisienne depromotion et de construction de résidences et de bureaux. Et pour cause, dans le cadre d'une « arnaque au président », l'entreprise s'est faitdérober pas moins de 33 millions d'euros, rapportent nos confrères du Parisien . Une enquête a été ouverte parla brigade des fraudes aux moyens de paiement de la police judiciaire de Paris.

Un faux avocat mandaté pour demander des virements

Tout a démarré par un e-mail adressé à la responsable de la comptabilité le 2 décembre dernier. Un imposteur s'est fait passer pour le directeur général de la société en lui expliquant qu'il préparait l'entrée en bourse de l'entreprise. L'interlocuteur lui a demandé de garder leurs échanges secrets.

« Pour la rassurer, les voleurs missionnent un faux avocat du prestigieux cabinet KPMG, a expliqué une source proche du dossier. C’est un gage de sérieux car il emploie plus de 400 collaborateurs spécialistes du droit des affaires » . Le faux avocat a alors demandé à la responsable de la comptabilité d'effectuer quarante virement sur des comptes situés en Hongrie, en Croatie et en Grèce. Malgré son expérience, cette dernière est tombée dans le piège.

Un préjudice total estimé à33 600 000 euros

Ce n'est que le 29 décembre, lorsqu'une autre comptable de la société reçoit un e-mail similaire, que l'alerte est donnée. Une plainte est alors déposée et la direction demande à la banque de bloquer les transactions en cours. Grâce à cette intervention, Sefri-Cime a pu récupérer 3 millions d'euros mais le préjudice total s'élève tout de même à33 600 000 euros.

Il s'agit d'un record pour une arnaque « aux faux ordres de virement » en France. Les enquêteurs de la brigade des fraudes aux moyens de paiement de la police judiciaire de Paris vont désormais tout faire pour tenter de retrouver le ou les auteurs de cette escroquerie.