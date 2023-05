Epargne : voici combien les Français parviennent à mettre de côté chaque mois

73 % des Français parviennent à épargner chaque mois. Illustration. (Geralt / Pixabay)

Confrontés à l'inflation et à une réforme des retraites contestée, les Français craignent pour leur avenir. Ils sont donc nombreux à épargner pour éviter les mauvaises surprises. 73 % d'entre eux parviennent à mettre un peu d'argent de côté chaque mois.

Malgré l'inflation et un contexte économique difficile, les Français continuent d'épargner. Selon le dernier baromètre Odoxa-Groupama réalisé pour Capital et BFM Business , 73 % d'entre eux parviennent à mettre un peu d'argent de côté chaque mois.

Dans le détail, 24% des personnes interrogées ont déclaré épargner entre 1 et 50 euros par mois, 32% entre 50 et 200 euros, et 17% plus de 200 euros. Et plus d'un tiers d'entre eux (38%) aimeraient épargner encore davantage dans les mois à venir.

Se protéger contre l'inflation

Ce baromètre illustre bien l'inquiétude des Français pour leur avenir, alors que le mouvement de contestation contre la réforme des retraites ne faiblit pas et que la hausse des prix se poursuit. Pour 51% des sondés, l’inflation galopante (+5,2% en 2022) est ainsi leur principale motivation pour épargner.

Résultat : l'épargne reste à un niveau très élevé en France. En 2022, les Français ont ainsi mis de côté près de 159 milliards d’euros, un montant équivalent à celui de 2021 (161 milliards) mais en nette hausse par rapport à l'avant-pandémie. De 2015 à 2019, l'épargne annuelle moyenne s'élevait en effet à 101 milliards d’euros.