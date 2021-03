Epargne salariale : ce qui change sur votre relevé en 2021

Découvrez le panorama complet de cette nouvelle version du relevé annuel d'épargne salariale (© Mormius - stock.adobe.com)

Cette année, le relevé d'épargne salariale va subir un relooking complet. Plus clair, plus simple, plus lisible : découvrez les nouveautés 2021 alors que débute la semaine de l'épargne salariale.

Par MoneyVox,

Jusqu'à présent, consulter son relevé annuel d'épargne salariale était loin d'être une partie de plaisir. Entre les informations manquantes et les mentions imprécises, il était difficile d'obtenir une vision complète de ses avoirs. Un problème auquel s'est attaquée la loi Pacte. Disponibilité de l'argent, frais prélevés, performance des placements... découvrez le panorama complet de cette nouvelle version du relevé annuel d'épargne salariale.

Loi Pacte : le relevé d'épargne salariale revu et corrigé

Comme les dépliants tarifaires des banques il y a quelques années, les relevés d'épargne salariale étaient souvent compliqués à décrypter. Et pour cause : les teneurs de compte devaient simplement informer l'épargnant de l'évolution de son capital chaque année. La réglementation laissait chaque organisme établir le document qu'il souhaitait, sans obligation spécifique. Catherine Pays-Lenique, directrice générale d'Epsens, le reconnaît : « Chacun faisait un peu ce qu'il voulait sur ce relevé annuel ». De fait, certains teneurs de compte communiquaient une information incomplète et vague aux épargnants.

Avec les nouvelles dispositions prises par la loi Pacte, les mauvais élèves vont devoir prendre le pli dès cette année. Désormais, tous les teneurs de compte sont tenus à une liste précise d'informations à transmettre à leurs clients. Marielle Cohen-Branche, médiatrice de l'AMF, précise : « La disposition de la loi Pacte sur le nouveau relevé annuel d'épargne salariale s'applique maintenant, au 1er trimestre 2021, pour les relevés qui doivent être distribués au plus tard le 31 mars ».

Relevé annuel d'épargne salariale : 4 informations à examiner avec soin

Avec l'entrée en vigueur des dispositions de la loi Pacte, tous les nouveaux relevés annuels liés à l'épargne salariale vont devoir faire figurer un certain nombre d'informations. Voici les données précieuses pour les épargnants.

1. La disponibilité de vos avoirs

Sur un Plan d'Epargne Entreprise (PEE), les fonds capitalisés sont bloqués pendant une durée de 5 ans. Les plans d'épargne retraite (PERCO, PER, PERECO), quant à eux, sont à envisager sur une durée bien plus longue. Mais comment savoir quand exactement profiter de son argent ? Sur la nouvelle version du relevé annuel, les dates précises auxquelles les retraits seront possibles sont maintenant affichées clairement.

Bon à savoir : différents cas de déblocage anticipé (mariage, décès, fin des droits de chômage...) sont prévus afin de pouvoir débloquer son épargne salariale avant la date normalement prévue. Leur nature varie en fonction du type de plan concerné (PEE ou plan d'épargne retraite).

2. Les frais facturés par le teneur de compte

Vous détenez un PEE ou un PERCO auprès de votre entreprise actuelle ? Les frais de tenue de compte sont pris en charge par votre employeur. En revanche, si vous quittez la société, ces frais vous seront alors facturés. Une addition qui peut être salée, et dont les ex-employés sont souvent mal informés. Pour éviter les mauvaises surprises, tous les frais prélevés dans le cadre de l'épargne salariale doivent maintenant être indiquées.

3. Les opérations effectuées au cours de l'année

Qu'il s'agisse de retraits, de versements, d'un abondement de l'entreprise ou d'un arbitrage, toutes les opérations qui sont réalisées sur un plan d'épargne salariale apparaîtront sur le nouveau relevé annuel de situation.

4. Vos supports d'investissement et leur performance

PEE, PER, PERCO ou PERECO : l'épargne salariale est investie sur des fonds, sur la base d'un fonctionnement assez proche de celui de l'assurance vie. Après avoir pris la décision d'investir sur tel ou tel support il y a plusieurs années, il est parfois difficile de se rappeler ses choix. En 2021, les relevés annuels feront apparaître chaque support d'investissement, permettant de juger de la performance de celui-ci et de l'intérêt de le conserver ou d'effectuer un arbitrage.