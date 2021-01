Épargne retraite : faut-il privilégier la sortie en rente ou en capital ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La loi PACTE a participé à refondre totalement l'épargne retraite en France. Si les anciens dispositifs existants tels que le Madelin, le PER, le PERCO, l'article 83, le Prefon, etc. continuent d'exister, ils ne peuvent désormais plus être souscrits et sont remplacés par le Plan Epargne Retraite (PER) qui rebat les cartes de la retraite supplémentaire en permettant aux Français qui le souhaitent d'épargner sur un support d'investissement dédié comportant des avantages fiscaux et offrant la possibilité de sortir de ce placement en rente ou en capital. Découvrez dans cet article en quoi il s'agit d'un bouleversement dans le monde de l'épargne retraite, les atouts et limites d'une sortie en rente ainsi que les avantages et inconvénients d'une sortie en capital.

Un choix qui n'a pas toujours été possible

Pendant longtemps, la plupart des produits de l'épargne retraite ne proposaient qu'une sortie en rentes. Est-ce parce que ce système était plus avantageux financièrement pour les distributeurs de produits ou bien parce que l'État-nounou ne souhaitait pas qu'un jeune retraité dilapide en quelques jours son épargne et se retrouve sans ressources et donc dépendant de l'État ? Ce sont là des raisons possibles. Toujours est-il que la sortie en rentes était la norme.

Depuis la loi Pacte et la naissance du PER, les choses ont bien changé puisque ce nouveau support de l'épargne retraite qui vient remplacer tous les anciens laisse à l'investisseur le choix entre sortie en rentes ou en capital. Et les détenteurs d'anciens produits de l'épargne retraite (y compris ceux qui ne proposaient que la sortie en rentes) peuvent désormais transférer leurs avoirs sur un PER qui autorise lui la sortie en capital !

Si l'investisseur a aujourd'hui le choix, il est désormais important qu'il fasse le bon.

Les avantages de la rente

Opter pour la rente, c'est se créer un complément de revenu quelle que soit son espérance de vie. En effet, celle-ci est garantie jusqu'au décès du titulaire, et ce jusqu'à ses 70 ans s'il décède tôt ou ses 120 ans s'il suit les traces de Jeanne Calment.

Les revenus tirés d'une rente bénéficient d'avantages en matière de taxation. Avec une sortie en rente d'un PER individuel, si vous avez déduit les versements vers le PER de votre revenu imposable, la rente viagère issue du plan d'épargne retraite individuel sera certes soumise à l'impôt sur le revenu mais dans les mêmes conditions que les pensions de retraite versées par les régimes de retraite obligatoires. Ainsi, si vous n'avez pas déduit les versements sur votre PER de votre revenu imposable, au moment de la sortie en rente, la fiscalité sera la suivante : la part de la rente correspondant à vos versements volontaires ou provenant de revenus exonérés sera imposée suivant les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux, c'est-à-dire que seulement une fraction de la rente est imposable, variable selon votre âge d'entrée en jouissance de la rente. Le solde sera quant à lui imposé suivant les règles applicables aux pensions et retraites.

Les avantages de la sortie en capital

Deux principales raisons peuvent vous pousser à opter pour la sortie en capital. D'abord, ce pécule peut vous servir à financer des dépenses ponctuelles qui nécessitent une importante quantité de cash en une seule fois comme par exemple le paiement de travaux pour aménager sa maison et l'adapter à une perte d'autonomie par exemple.

Ensuite, la sortie en capital peut être mue par la volonté de récupérer l'intégralité des sommes épargnées. N'oublions pas que les compagnies d'assurance-qui transforment le capital en rente prennent au passage une rémunération censée compenser le risque et l'épargnant qui choisit une sortie en rente devra le plus souvent vivre très vieux pour sortir gagnant de son placement.

Avant de choisir l'une ou l'autre de ces options, il convient d'être particulièrement attentif aux différents paramètres à prendre en compte et de ne pas hésiter à se faire conseiller par un expert si besoin.