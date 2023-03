Compte à terme : un placement à envisager en 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les livrets bancaires font partie des placements à capital garanti favoris des Français. Et le livret A est en tête avec plus de 55 millions de livrets et une collecte qui grimpe depuis le 1er août 2022 et sa revalorisation à 2 %. La même dynamique devrait avoir lieu avec le passage à 3 % intervenu le 1er février 2023 pour ce placement star de l'épargne réglementée. Mais il existe d'autres placements à capital garanti qui pourraient bien profiter de la hausse des taux directeurs, comme le compte à terme (CAT), trop peu connu. Découvrez dans cet article ce qu'est un compte à terme, son fonctionnement, mais aussi les perspectives de ce placement dans un contexte de hausse des taux.

Compte à terme : qu'est-ce que c'est ?

Un compte à terme (CAT) ou dépôt à terme est un support d'épargne à capital garanti. La caractéristique majeure de ce placement bancaire réside dans le fait que son taux qui varie selon la durée de blocage des fonds est connu dès la souscription.

L'ouverture d'un compte à terme implique en effet la signature d'un contrat dans lequel est notamment précisés la durée du placement et le taux d'intérêt qui s'applique en conséquence.

Un CAT peut éventuellement comporter un plafond de dépôt mais il est généralement très élevé. Le montant minimum d'investissement est variable. Certaines banques proposent s'ouvrir un CAT avec seulement 1 000 euros. Avec un compte à terme, il est donc obligatoire de verser les liquidités placées en une seule fois. Les sommes placées les sont à l'ouverture et aucun versement complémentaire ne peut avoir lieu.

Ce placement est disponible dans l'ensemble des banques traditionnelles mais aussi dans certaines banques en ligne. Il est possible de posséder plusieurs comptes à terme, dans un même établissement bancaire ou dans plusieurs établissements différents.

Comment fonctionne un CAT ?

Ouvrir un compte à terme revient à prêter de l'argent à une banque pour une période d'investissement défini à l'avance. Celle-ci va le placer sur le marché interbancaire, au taux Euribor et vous proposera donc en échange un taux légèrement inférieur à ce dernier afin de se dégager une marge qui oscillera généralement entre 10 à 50 points de base.

Le taux de rémunération varie en fonction de trois facteurs : le montant placé, la durée de placement, les taux pratiqués sur le marché monétaire (Euribor).

Le taux Euribor change tous les jours et donc les banques communiquent peu sur leur CAT et les taux qu'elles pratiquent. Si vous souhaitez ouvrir un compte à terme , il est donc recommandé d'en faire la demande auprès de nombreux établissements bancaires en précisant la durée de placement souhaitée et d'examiner ensuite les propositions. Vous constaterez que les offres peuvent considérablement varier selon les banques.

Bon à savoir : il est possible de récupérer les fonds placés sur un CAT avant la date d'échéance prévue. Cependant, cela impactera négativement le rendement qui sera revu à la baisse.

En termes de fiscalité, sachez que les comptes à terme sont soumis au régime fiscal des revenus des capitaux mobiliers. Les gains sont donc imposés à la Flat tax à 30 % ou bien au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous.

Pourquoi la hausse des taux d'intérêt remet le compte à terme sur le devant de la scène ?

Le compte à terme permet, en échange d'une durée de blocage, de retrouver intact son capital à l'échéance du produit, un capital qui sera assorti des gains correspondant au rendement relativement attractif de cette enveloppe.

Il faut dire que le compte à terme bénéficie, comme l'ensemble des placements à capital garanti, de la remontée des taux directeurs des banques centrales. Le taux Euribor suivant le mouvement de hausse des taux directeurs, le rendement des CAT ont grimpé ces derniers mois et la tendance pourrait bien se poursuivre encore quelques temps, tant que les banques centrales tenteront de freiner l'inflation avec une politique de hausse des taux directeurs.

Attention cependant, le rendement du CAT n'est pas forcément plus intéressant que celui affiché par certains livrets bancaires, qui en plus permettent eux de récupérer leurs fonds à tout moment et sont parfois exonérés de toute imposition (livret A, LDDS, LEP).

Enfin, rappelons que malgré la hausse notable constatée ces derniers mois et qui devrait se poursuivre encore un peu, les taux des CAT sont toujours sensiblement inférieurs à l'inflation. Cela signifie que le rendement ajusté à l'inflation est négatif. Par conséquent, les CAT, comme tous les placements à capital garanti, doivent avant tout servir à faire fructifier son épargne de court, voire moyen terme mais en aucun cas servir au financement de projets long terme qui doivent se préparer sur les marchés financiers et immobilier, plus risqués mais aussi bien plus rémunérateurs.