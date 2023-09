Emprunt : Bruno Le Maire souhaite que « plus de jeunes ménages » aient accès au prêt à taux zéro

Bruno Le Maire souhaite modifier les critères d'accès au prêt à taux zéro. (Illustration) (Pixabay / 777546)

Le gouvernement avait annoncé en juin dernier un resserrement à venir des conditions d'accès au prêt à taux zéro (PTZ). Pourtant, dans une interview publiée par Le Parisien mardi 26 septembre 2023, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a finalement souhaité que le dispositif devienne plus accessible aux primo-accédants.

Le durcissement des conditions d'accès à la propriété occasionne-t-il un changement de politique du gouvernement ? En juin dernier, celui-ci avait décidé de recentrer le prêt à taux zéro (PTZ) pour faire des économies. Mais dans une interview donnée aux lecteurs du Parisien il y a quelques jours, Bruno Le Maire a indiqué qu'il souhaitait étendre le PTZ pour permettre aux primo-accédants d'en profiter plus facilement, rapporte Capital .

Selon le site du gouvernement , le PTZ est un dispositif complémentaire qui « permet de financer une partie de l'acquisition du logement, en plus d'un crédit immobilier » . En d'autres termes, il permet aux bénéficiaires de réduire le coût de leur projet en empruntant une certaine somme sans intérêt, ce qui n'est pas négligeable dans un contexte d'envolée des taux d'emprunt.

Des critères précis

Ce PTZ, qui ne peut pas couvrir la totalité du financement du projet immobilier, est soumis à condition : il est réservé à l'achat d'une résidence principale et les revenus de l'emprunteur doivent être inférieurs à un certain seuil. Sont également pris en compte le nombre de personnes composant le foyer, le lieu de résidence et le zonage dans lequel se trouve le bien convoité (A, B, C). Moins la zone est tendue, moins le seuil est élevé. Pour un foyer de trois personnes par exemple, il ne faut pas dépasser 62 900 € de revenus en Zone A contre 40 800 € en zone C.

Or c'est précisément ce point que le locataire de Bercy entend revoir. « Je propose que nous révisions son barème pour qu’il y ait plus de jeunes ménages qui puissent y avoir accès, et que nous revoyons les critères pour créer plus de flexibilité » , a déclaré Bruno Le Maire au Parisien, sans donner plus de précisions. Des arbitrages seraient en cours, selon Capital . Le PTZ, qui devait s'achever fin 2023, est repoussé jusqu'en 2027.