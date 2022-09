Electricité : coup de projecteur sur l'offre Tempo pour réduire sa facture

(Crédits photo: © tomertu - stock.adobe.com)

Grâce à l'offre Tempo, payer moins cher son électricité pendant une grande partie de l'année est possible, à condition de limiter sa consommation d'énergie pendant certaines périodes. Les explications.

L'offre d'électricité Tempo pourrait-elle constituer une réponse pour les consommateurs qui veulent réduire leur facture d'énergie, et pour le réseau électrique qui pourrait être soumis à des tensions cet hiver ? Actuellement commercialisée uniquement par EDF, le gouvernement entend bien développer cette formule et l'étendre à d'autres fournisseurs d'énergie. Pour orienter davantage de particuliers et d'entreprises vers l'offre Tempo, des discussions sont en cours entre les différents acteurs du secteur de l'énergie.

L'offre d'électricité Tempo, une formule sous-exploitée selon le gouvernement

C'est à la fin du mois d'août que le ministère de la Transition énergétique a déclaré vouloir remettre en lumière une offre méconnue du grand public : Tempo. Ce contrat commercialisé par EDF permet de profiter de tarifs très avantageux une grande partie de l'année : ce sont les "jours bleus" et les "jours blancs". En revanche, les prix appliqués les "jours rouges" sont bien plus élevés, ce dans l'objectif d'inciter les abonnés à faire baisser leur consommation pendant les périodes où le réseau électrique est sous tension, notamment pendant les grands froids.

Pour inciter d'autres fournisseurs d'électricité à proposer une offre semblable à Tempo d'EDF, le gouvernement a débloqué un budget de 30 millions d'euros. L'objectif est clair : donner un coup de projecteur sur cette formule méconnue et ainsi contrer les problèmes actuellement rencontrés. Cela vaut tant pour les factures d'énergie des consommateurs qui augmentent, bien que la hausse du tarif réglementé de vente d'électricité ait été plafonnée à 4 % jusqu'au 31 décembre 2022, que pour le réseau électrique qui risque d'être mis à rude épreuve cet hiver.

Comment fonctionne l'offre Tempo d'EDF ?

Actuellement, seul le fournisseur d'énergie historique EDF propose à la commercialisation une offre Tempo. En fonction des périodes, les prix appliqués changent. Ce sont les jours bleus (les moins chers), les jours blancs et les jours rouges (les plus chers). Le principe des heures creuses et heures pleines reste également appliqué. D'un jour à l'autre, il est donc possible de voir le prix de l'électricité passer de 8 centimes du KwH (kilowattheure) jusqu'à… 55 centimes du KwH !

Plus précisément, les meilleurs tarifs sont accordés pendant 300 jours par an. Les jours blancs, quant à eux, concernent 43 jours, et les jours rouges sont au nombre de 22. Au maximum, il ne peut y avoir que 5 jours rouges consécutifs, période où il faut réduire drastiquement sa consommation électrique. Les abonnés à l'option Tempo sont avertis la veille du passage en période rouge par un mail, un SMS ou directement sur leur espace client en ligne. Par ailleurs, il faut disposer d'un compteur électrique connecté Linky d'une puissance minimale de 9 kVA. Enfin, il est impératif d'être équipé d'un dispositif de chauffage alternatif, tel un poêle à bois ou une chaudière au gaz, afin de pouvoir continuer à chauffer son logement pendant les périodes de grand froid.

Qui à intérêt à profiter de l'option Tempo ?

Peu mise en avant, cette offre ne profitait qu'à 220 000 foyers chez EDF selon les données de la Commission de régulation de l'énergie au 31 décembre 2021. Mais le gouvernement veut croire à un plus grand potentiel, et des discussions sont en cours à ce sujet.

Selon Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, l'option Tempo s'adresse avant tout "à des consommateurs comme des PME flexibles qui peuvent organiser leur consommation, ou à des consommateurs résidentiels qui ont un chauffage électrique et un poêle à bois dans le salon". L'offre Tempo a donc vocation à être commercialisée tant auprès des particuliers que des entreprises, ce qui permettra "de réduire les consommations aux moments les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique ainsi que les coûts".