Élection présidentielle : les propositions de Macron et Le Pen pour les impôts

Dernière ligne droite avant le 2eme tour des présidentielles ( Crédits: 123RF)

Redevance télé, TVA, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune … quelles sont les propositions des deux candidats à l'élection présidentielle concernant vos impôts ?

La redevance télé

La suppression de la redevance télévisuelle (138 euros par an) fait partie du programme des deux candidats. Emmanuel Macron indique qu'il « garantira l'indépendance de l'audiovisuel public », sans donner plus de détail sur la méthode pour y parvenir. Marine Le Pen prévoit la privatisation totale de l'audiovisuel public.

La TVA

Pour faire face à la montée en puissance de l'inflation, Marine Le Pen propose de baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur les produits énergétiques (carburants, fioul, gaz et électricité) et d'appliquer une TVA à 0 %, au lieu de 5,5 %, sur un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité.

Emmanuel Macron n'envisage pas de baisse de la TVA, mais propose plutôt de prolonger la « bouclier tarifaire » sur l'énergie (plafonnement des prix du gaz et de l'électricité, indemnité inflation, réduction de 15 centimes d'euros par litre de carburant).

L'impôt sur le revenu

Souhaitant dissuader les jeunes actifs de quitter la France, Marine Le Pen propose d'exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes actifs de moins de 30 ans, quel que soit leur niveau de salaire. Elle prévoit en complément de supprimer l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les cinq premières années. La candidate prévoit également d'instituer une part fiscale complète dès le deuxième enfant et de restaurer la demi-part fiscale pour les veuf et les veuves.

Emmanuel Macron n'envisage pas de mesure directe sur l'impôt sur le revenu mais propose de nouvelles mesures en faveur des salaires, comme le triplement de la prime annuelle défiscalisée pour les salariés. Il souhaite également permettre aux couples vivant ensemble de réduire leurs impôts comme s'ils étaient mariés ou pacsés.

Du côté des entreprise, le candidat propose de réduire les impôts de production notamment en supprimant la CVAE pour toutes les entreprises. Il veut également baisser les charges pour les indépendants, s'engageant sur une augmentation de leurs revenus de 550 euros par an quand on gagne l'équivalent du Smic. Marine Le Pen prévoit de supprimer la cotisation foncière des entreprises (CFE) et les impôts de production qui nuisent à la relocalisation.

L'impôt sur la fortune

Dès son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron avait remplacé l'ISF (impôt sur la fortune) par l'IFI (impôt sur la fortune immobilière), un impôt à l'assiette plus restreinte puisqu'il ne concerne plus que les ménages dont la valeur nette taxable du patrimoine immobilier dépasse 1,3 million d'euros, après déduction des dettes et d'un abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale.

Marine Le Pen envisage la mise en place d'un IFF (impôt sur la fortune financière). L'IFF aurait reprendrait le barème de l'ancien ISF, la résidence principale et les biens professionnels seraient exonérés. Pour y être assujetti, il faudrait détenir un patrimoine financier (et certains biens immobiliers locatifs) pour un montant d'1,3 million d'euros net taxable.