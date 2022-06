Edmond de Rothschild REIM s’intéresse à l’immobilier résidentiel allemand

Edmond de Rothschild REIM et Fundament Advisory ont décidé de s’unir dans le cadre d’une coentreprise de gestion dédiée au marché immobilier résidentiel allemand, secteur particulièrement porteur dans la conjoncture actuelle. La joint-venture entre les deux entités de gestion sera appelée EdR REIM Fundament (« Fundament »). Cette nouvelle structure de gestion immobilière s’intéressera à toutes les typologies d’actifs résidentiels en Allemagne, dans des contextes de conservation d’actifs ou de privatisations, sur des créneaux qui incluront des secteurs innovants comme les logements avec assistance, les usages de type coliving ou mixtes. Elle développera des stratégies de type « core » et opportunistes.

Une coentreprise dédiée aux réseaux d’investisseurs privés et institutionnels des deux entités

Fundament aura comme objectif de nourrir le réseau d’investisseurs privés et institutionnels des deux entités fondatrices sur la typologie d’immobilier définie. C’est également une occasion pour Edmond de Rothschild REIM d’élargir la couverture européenne de ses stratégies d’immobilier résidentiel, qui se concentrent aujourd’hui sur la Suisse et le Royaume-Uni. « Créée par une équipe de professionnels de l'immobilier très expérimentés et reconnus, Fundament gère plusieurs portefeuilles composés de près de 100 actifs avec plus de 3.000 biens gérés, situés à Berlin et à Munich, pour une valeur d’actif brute supérieure à 500 millions € », explique Edmond de Rothschild REIM. On peut en particulier mentionner deux transactions récentes qui illustrent parfaitement la capacité de sourcing de Fundament Advisory sur le résidentiel allemand: l'acquisition en deux blocs de 88 unités à usage principal de logement, situées dans des quartiers recherchés et centraux de Berlin.

Une bonne complémentarité entre les deux gestionnaires immobiliers

Ben Lehrecke, associé directeur de Fundament, résume : « Nous nous réjouissons de nous associer au groupe Edmond de Rothschild avec lequel nous pourrons réaliser des investissements créateurs de valeur à long terme au cours des prochaines années. Les investisseurs actuels des deux partenaires et les nouveaux bénéficieront à la fois de la vaste expertise sectorielle de Fundament Advisory et de la solidité financière ainsi que de la base d’investisseurs mondiaux d’Edmond de

Rothschild REIM. »

« L’équipe de Fundament Advisory sera un excellent partenaire pour Edmond de Rothschild REIM Germany, mais aussi pour l’ensemble du groupe Edmond de Rothschild. Son esprit entrepreneurial et ses capacités en matière de gestion d’actifs et d’investissements font de Fundament Advisory le partenaire idéal de la plate-forme allemande Edmond de Rothschild REIM. Cette nouvelle coentreprise vient compléter les stratégies résidentielles d’Edmond de Rothschild REIM en Suisse et au Royaume-Uni qui représentent déjà plus de 3,2 milliards € », complète Stephan Schaal, responsable des investissements d’Edmond de Rothschild REIM Germany.