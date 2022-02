Disney se lance dans l’immobilier et va construire des quartiers résidentiels pour ses fans

En tout, 1 900 logements devraient être construits. (Pixabay / ManicSylph)

Vivre au quotidien dans l'univers magique de Disney pourrait bientôt devenir la réalité. Le 16 février, le géant américain du divertissement a présenté son futur projet de quartiers résidentiels qui devrait voir le jour en Californie.

Les fans de Mickey ont de quoi se réjouir. Disney se lance dans l'immobilier. Le géant américain a présenté, le 16 février dernier, son nouveau projet de quartiers résidentiels. Comme l'ont expliqué nos confrères de BFM TV , lundi 21 février, il s'agira de petites villes Disney avec toute l'ambiance magique qui va avec.

Selon le communiqué publié par l'entreprise , ce projet nommé « Cotino » devrait voir le jour à Rancho Mirage, dans la vallée de Coachella en Californie, là où Walt Disney lui-même possédait une résidence secondaire. En tout, 1 900 logements devraient être construits. Des maisons et des appartements, dont une partie sera adaptée aux personnes de plus de 55 ans.

Apporter de la magie dans la vie des gens

Afin d'offrir une expérience unique aux futurs habitants, des magasins, des restaurants, un hôtel et de multiples divertissements sont également prévus. Une grande oasis centrale leur permettra aussi de s'adonner à diverses activités nautiques.

Avec ce projet, le groupe Disney espère apporter de la magie dans la vie des gens et créer une véritable communauté, dans laquelle le « storytelling », qui consiste à raconter des histoires, se transformera en « storyliving » qui consiste à vivre des histoires. Pour l'heure, aucune date n'a encore été fixée et on ne connaît pas encore le prix des futurs logements. Mais d'autres localités seraient déjà à l'étude pour construire d'autres villes Disney.