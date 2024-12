Devenez propriétaire de cette tour de château pour moins de 100.000 euros

Cette dépendance d’un château voisin est à vendre dans la Marne avec son terrain de 4000 m² et une petite annexe. Mieux vaut ne pas avoir peur des travaux...

Vous avez l’âme d’un châtelain, mais pas son porte-monnaie? Ce bien immobilier pourrait retenir votre attention. Elle a fière allure, cette tour qui culmine à 24 mètres de haut et qui servait à l’origine de tour de garde pour défendre l’accès au château de Nogentel situé à 500 mètres de là, sur la commune de Neuvy ( Marne ). Depuis des années, cette construction atypique située sur la commune d’Esternay (Marne) a été séparée du château avec un terrain de 4000 m² et petite maison de près de 50 m². Le propriétaire qui avait acheté l’ensemble il y a 10 ans pour en faire une maison d’amis et de week-end a décidé de céder le bien sans avoir pu réaliser son projet.

Proposée à la vente sur le réseau de mandataires immobiliers Safti depuis quelques semaines, la tour a déjà suscité une certaine curiosité. «J’ai eu beaucoup d’appels, notamment quelques projets locatifs très sympas» , confie son propriétaire à France 3 Grand Est. Affiché à 99.000 euros, le bien peut déboucher sur des projets originaux, malgré sa surface habitable très limitée de 39 m². L’ensemble offre quatre plateaux circulaires disposant chacun de sa propre cheminée et d’une belle hauteur sous plafond de plus de 3 mètres, le tout étant desservi par un escalier en bois. De quoi envisager une éventuelle activité touristique.

En bordure de nationale 4

Voilà pour les atouts mais il ne faut pas oublier les inconvénients d’un bâtiment laissé à l’abandon depuis des années. Le nouveau propriétaire ne devra pas rechigner devant les travaux pour mettre les lieux en conformité et les raccorder si besoin aux réseaux d’eau et d’électricité ou alors mettre en place des systèmes autonomes (panneaux solaires, éoliennes, réservoir d’eau...). Plus gênant pour un projet bucolique de ce type, le terrain de la tour se situe en bordure directe de la nationale 4, à la limite de la Marne et de la Seine-et-Marne. L’endroit est, certes, très facilement accessible mais risque d’être exposé à des nuisances sonores et de pollution.