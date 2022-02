Des terrains plus petits, avenir de la maison individuelle?

INFOGRAPHIES - Un récent sondage confirme l’attrait des Français pour la maison individuelle et montre qu’ils sont prêts, comme les professionnels, à faire évoluer ce modèle pour qu’il soit plus écologique.

«La densification va s’imposer, la seule question c’est de savoir quelle forme elle va prendre.» Ces propos sont ceux d’un professionnel de l’immobilier mais pas d’un promoteur comme on pourrait s’y attendre puisqu’il s’agit de Damien Hereng, président de la FFC (Fédération française des constructeurs de maisons individuelles ). Celui qui s’était opposé vertement à la ministre du logement Emmanuelle Wargon il y a quelques mois quand elle s’en est pris au modèle de la maison individuelle montre cependant qu’il est évident pour lui aussi que la maison individuelle doit tenir compte des inquiétudes liées à l’artificialisation des sols.

«Continuer à construire sur des parcelles de 1500 m² serait une hérésie», poursuit Damien Hereng qui estime que le bon compromis consiste à continuer à développer des maisons individuelles mais sur des terrains sensiblement plus petits. Rappelons que la parcelle moyenne en France est aujourd’hui globalement de 450 m² à 500 m² et grimpe à 900 m² si l’on se concentre sur la construction en secteur diffus (hors lotissements et habitats individuels groupés). «Il est possible de construire des maisons avec des ratios et des densités qui ne sont pas très éloignés de l’habitat collectif et tout cela avec une acceptabilité bien plus forte qu’avec le logement collectif» , estime le président de la FFC.

Les maisons mieux tolérées que les immeubles

Un sondage commandité par la FFC semble confirmer cette approche. Il confirme notamment l’attachement des Français à la maison individuelle puisqu’ils sont 80% à privilégier ce mode de vie contre seulement 20% à préférer les appartements. Selon cette étude, seuls 52% des Français ont le sentiment que la vie en maison individuelle a des répercussions sur l’environnement et la biodiversité, et au final ils ne sont que 14% à entrevoir ces répercussions négatives. Mais au-delà de ces éléments attendus, le sondage montre que les Français sont prêts à faire des efforts. Ils sont majoritaires à estimer que les pouvoirs publics doivent encourager la construction de maisons sur de petits terrains ou encore la construction (voir ci-dessous) et sont même 71% à s’affirmer prêt à réduire la surface de leur terrain pour pouvoir continuer à vivre dans une maison individuelle.

Par ailleurs, toujours pour limiter l’étalement urbain, ils sont la même proportion (71%) à envisager d’accepter la construction d’un autre logement à proximité de chez eux. Ils seraient 65% à l’accepter s’il s’agit d’une maison contre seulement 20% pour un immeuble. «Les Français sont beaucoup plus prêts à la densification de l’habitat individuel que leurs élus» , résume Damien Hereng. Avec cette pique, il vise en particulier les évolutions des PLU qui visent à faire obstacle à la densification que la loi Alur voulait développer. C’est ainsi que les bonus de constructibilité ne sont quasiment jamais accordés par les élus ou que les distances tolérées entre deux constructions ont tendance à s’agrandir. «Les élus locaux restent dans cette idée fausse qu’un maire bâtisseur est un maire battu» , explique Damien Hereng.