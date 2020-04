Des mesures fiscales exceptionnelles dues au Covid-19

(Crédits photo : Unsplash - JESHOOTS.COM )

Par Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest

Afin de tenir compte de la crise sanitaire du virus Covid-19, que traverse actuellement le pays, l'administration fiscale doit s'adapter. Des dispositifs sont mis en place, comme la mise en œuvre du chômage partiel pour les aides à domicile. D'autres sont reportés, comme la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Déclaration des revenus de 2019 : le calendrier

Étant donné les mesures de confinement imposées par le coronavirus, le Ministre de l'action et des comptes publics a annoncé le report du lancement de la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu d'une dizaine de jours. Ainsi, le service de déclaration en ligne des revenus de 2019 ne sera ouvert qu'à compter du 20 avril au lieu du 9 comme convenu initialement.

De plus, comme chaque année, la date limite des déclarations en ligne dépend de la zone où se situe le domicile du foyer fiscal. Elles sont fixées au 4 juin pour les départements 0 à 19 et les non-résidents (zone 1) ; au 8 juin pour les départements 20 à 54 (zone 2) et au 11 juin pour les départements 54 à 974/976.

De même, les déclarations papier dont la date limite de dépôt est habituellement fixée à mi-mai, pourront cette année être déposées au plus tard le 12 juin. Elles disposeront donc d'un mois supplémentaire.

Enfin, à titre informatif,

La déclaration de l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) s'effectue en même temps que la déclaration de revenus en ligne ou papier au moyen de la déclaration annexe n°2042-IFI ;

Le formulaire 2072 de la déclaration des revenus de SCI (société civile immobilière) doit être envoyé avant le 5 mai 2020 avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé aux utilisateurs des télé-procédures.

Chômage partiel pour les salariés à domicile

Depuis lundi 30 mars 2020, les quelques millions de particuliers employeurs en France peuvent utiliser un dispositif de chômage partiel pour leurs assistantes maternelles, aides à domicile, jardiniers par exemple. Pour bénéficier de cette mesure, le particulier employeur utilisateur du Chèque emploi service universel (Cesu) et/ou Pajemploi doit procéder de la manière suivante :