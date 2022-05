Des logements pour seniors imaginés par les seniors eux-mêmes

Le vieillissement de la population s’accélère. Il devient urgent de réfléchir à d’autres formes d’habitat que les Ehpad, dans la tourmente.

« Les personnes âgées veulent rester à domicile. Quel serait leur logement idéal? » C’est la question que soulève l’architecte de l’agence Bond Society, Christelle Gautreau, lors de la visite en avant-première de l’exposition « Coup de Vieux » au Pavillon de l’Arsenal, qui a lieu jusqu’au 29 mai. Une question d’une actualité brûlante, d’autant plus que la génération du baby-boom aura atteint 80 ans en 2025 et que le nombre de personnes âgées va donc considérablement augmenter.

Christelle Gautreau a recueilli, avec l’architecte Stéphanie Morio, des témoignages de familles qui ont pensé, fait bâtir, voire réalisé leur propre habitat. Soit 10 projets construits ou en construction sur les cinq dernières années, dont 5 intergénérationnels et 5 composés exclusivement de seniors. « Tous ont en commun d’avoir un vrai chez soi, pas une simple chambre, et ont un espace partagé », note Christelle Gautreau.

Le projet Mas Coop, à 30 kilomètres de Toulouse, à Beaumont-sur-Lèze (31), livré en 2019, est doté d’une maison commune qui peut accueillir des concerts, des projections de films et des spectacles ouverts au public. Une piscine de 110 m² a également été installée. Ce projet intergénérationnel accueille 41 habitants de 3 mois à 75 ans dont 5 séniors, dans 11 logements. Deux des familles fondatrices de Mas Coop se sont rencontrées en 2011 et, avec d’autres familles intéressées, elles se sont structurées en association puis en coopérative pour acquérir le terrain. Le bailleur Les Chalets a ensuite pris en charge la réalisation de 9 logements sur 11 en prêt locatif social.

Les logements seniors, tous de plain-pied, possèdent un séjour de minimum 30 m² avec cuisine ouverte. Ils sont en bardage bois, structure bois, avec une isolation en ouate de cellulose et des enduits intérieurs en terre. Un habitat bioclimatique et participatif conçu pour 1.200.000 €. Pour habiter à Mas Coop, un apport financier de 20% du prix du logement est requis et en plus de cet apport initial, une redevance mensuelle est calculée en fonction de la surface du logement.

Des deux-pièces de 52 m²

À l’inverse, le projet Chamarel à Vaulx-en-Velin, en Auvergne-Rhône-Alpes (26), est uniquement investi par des retraités. Les 20 habitants ont entre 62 et 82 ans. Deux amies qui avaient rencontré des difficultés pour s’occuper de leurs parents en perte d’autonomie ont décidé d’anticiper leur vieillesse et de rassembler un groupe de retraités qui souhaitent vieillir ensemble à domicile. Ils se sont rassemblés sous la forme d’une coopérative et ont acquis un terrain constructible.

La coopérative est devenue propriétaire du foncier par des apports personnels et des prêts que les habitants remboursent par une redevance mensuelle. Le projet bénéficie du soutien de la municipalité qui a cédé la parcelle au tarif de 100 €/m² et offert une parcelle attenante de 76 m². Ainsi, ce climat favorable permet de bénéficier de deux-pièces de 52 m², avec des mensualités de 618 €. À titre de comparaison, le loyer moyen d’un T2 dans cette commune est de 672 € et le coût d’un hébergement pour retraité avec services dans les environs est de 1520 €.

L’immeuble appartient à ces habitants sociétaires qui l’ont conçu dans un souci de vivre dans un logement participatif. Les espaces partagés: une buanderie, deux chambres d’amis, un atelier de bricolage et de jardinage, se concentrent au rez-de-chaussée. Les couloirs sont également des espaces où les habitants se croisent et échangent. Des bibliothèques et petits salons y ont été aménagés.

Les exemples d’idées pour aménager un logement selon les attentes des seniors ne manquent pas: une maison commune transformable en logement de fonction si besoin d’une infirmière pour s’occuper des habitants à Tépatouseul, dans le Centre-Val de Loire, un verger, un potager et un poulailler commun à Montmartel, à Saillans, en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore un studio d’amis à Toitmoinous, à Villeneuve-d’Ascq, dans les Hauts-de-France (59). Des projets qui interrogent le Pavillon de l’Arsenal: « Et si l’habitat participatif sénior donnait un coup de vieux à nos programmes de logements contemporains? »