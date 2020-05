Des habitations imprimées en 3D

Le secteur de la construction, comme celui des nouvelles technologies, évolue rapidement. Rien d'étonnant donc au fait qu'ils s'associent pour créer des habitations en 3D.

iStock-JIRAROJ PRADITCHAROENKUL

L'impression 3D

Des habitations en 3D

L'impression 3D consiste à imprimer des objets créés à partir d'un outil de CAO (conception assistée par ordinateur) en empilant des couches de matière. C'est au début des années 2000 que l'on commence à se tourner vers l'impression 3D. Les nouvelles technologies nées dans les années 2010 permettent d'améliorer considérablement les résultats obtenus. De même, de nouveaux matériaux sont progressivement employés comme le métal, le verre ou encore les céramiques. Au départ plutôt destinées au prototypage, les imprimantes 3D sont aujourd'hui accessibles au grand public et coûtent de 50 à plus de 500 euros. Et depuis quelque temps, l'impression en trois dimensions est utilisée pour créer de véritables habitations.Mettre les atouts de l'impression 3D au service du secteur de la construction ? C'est l'idée qu'ont eue des architectes néerlandais en 2018 et qui a vu le jour l'année suivante. Ainsi, à Eindhoven, des habitations en béton sont sorties de terre ou plutôt d'une imprimante 3D. Le projet, baptisé « Milestone », est dédié à la location et a accueilli ses premiers habitants en 2019. « Ce n'est que le commencement. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire, d'une nouvelle manière de construire qui va se développer avec le temps » explique Rudy Van Gurp, l'un des managers du projet. « On n'a pas besoin des moules utilisés aujourd'hui pour créer les maisons, alors on utilise uniquement la quantité de ciment nécessaire. [Et] comme le ciment est l'une des premières sources d'émissions de CO2 dans le monde, cela va permettre de les réduire. » Aux Pays-Bas, où l'on constate une pénurie de maçons, l'impression 3D s'impose peu à peu comme la solution idéale. En France, la technologie 3D séduit également. Durant l'été 2018, par exemple, une famille de cinq personnes a emménagé dans une maison de 95 mètres carrés (projet Yhnova) située à Nantes. Son coût ? 200 000 euros soit 20 % de moins qu'une maison semblable construite de manière « classique ». Dans la Marne, le bailleur social Plurial Novilia travaille depuis plusieurs mois sur le projet « Viliaprint ». « Pour la première fois en France, nous avons poussé la réflexion au-delà d'une simple utilisation "annexe" de cette technologie, et avons imaginé une manière de réaliser la majeure partie des éléments porteurs d'une maison en impression 3D. Le résultat devant être parfaitement reproductible par d'autres bailleurs » explique Alain Nicole, directeur général de la firme. En Amérique latine, un lotissement de maisons en 3D destiné aux familles ayant peu de ressources est aussi en projet. Piloté notamment par le designer et entrepreneur suisse Yves Béhar, le projet a été dévoilé courant 2019 et résulte de l'alliance entre l'association New Story, le studio Fuseproject et le fabricant d'imprimantes ICON. Plus solides, plus rapides à construire, moins coûteuses, dotées d'un design moderne et original... Les habitations 3D cumulent les atouts et devraient être de plus en plus nombreuses à voir le jour.