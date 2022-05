Dernier jour pour désigner la plus belle maison d’architecte

Depuis le 1er mai, les internautes sont invités à voter en ligne pour leur maison contemporaine favorite. Ce mardi, le vote du public prend fin.

Cette 6e édition du Prix Archinovo qui vise à récompenser une maison contemporaine récemment construite en France, touche à sa fin. Elle s’appuie sur 44 projets, les réhabilitations ou extensions et habitats groupés ayant été mis à l’honneur. Seules 17 constructions neuves figurent dans la sélection. En effet, le maître mot du Prix Archinovo 2022 est l’habitat durable. Le Figaro immobilier vous a présenté durant quatre week-ends les différents thèmes rassemblant chacun entre 4 et 8 réalisations. Voici un rappel des biens en lice.

Thème 1: Réinventer le rêve de l’habitat haut de gamme

Cette sélection de 6 biens luxueux a pour particularité de mettre en avant des projets rectilignes offrant des surfaces généreuses, toutes ouvertes sur l’environnement. La maison de 145 m² à Bonifacio, en Corse, par exemple, offre des vues sur la campagne vallonnée tandis que la maison familiale de 131 m² dans l’Aude (11) surplombe les Pyrénées et la demeure située à Cannes est ouverte sur la Méditerranée. Dans le Var, le bien de 490 m² est implanté sur une colline d’oliviers, de pins et de vignoble.

Thème 2: Réinventer la communauté et le vivre ensemble

Ces 4 maisons favorisent les rapprochements entre générations et témoignent d’une flexibilité d’usage. L’édifice de Sélestat (67) fait cohabiter deux familles de différentes générations dans un double logement individuel. L’entrée est commune. Cette autre maison se présente comme deux logements indépendants unis sous une même toiture afin de réunir les membres d’une famille nombreuse vivant à l’étranger, à Puyricard (13).

Thème 3: Investir le patrimoine architectural

Ces huit habitations ne sont pas neuves. Elles s’appuient sur des biens déjà existants qu’elles réhabilitent, transforment ou agrandissent à l’image de ce cabanon de pêcheurs à Marseille qui a gagné 7 m² de surface habitable ou de cet ancien chai à l’abandon à la Salles-sur-Mer (17), qui possédait une dépendance inoccupée, aujourd’hui reliée au chai par une extension neuve à la façade vitrée.

Thème 4: Visions alternatives: habiter le monde

Réduire son impact écologique . Tel est le leitmotiv de ces 6 biens en compétition. Ces structures légères et souvent nomades respectent le site sur lesquelles elles sont implantées. La cabane flottante de Châteanueuf-du-Pape (84) rappelle les bâtiments primitifs, se confondant presque avec les roseaux du lac alors que le proto-habitat est montable et démontable à l’infini.

Thème 5: Un nouvel âge d’or pour le métal?

Le métal est le matériau de prédilection de ces 5 projets par sa légèreté, sa résistance aux intempéries et par sa rapidité d’installation. Il n’est toutefois plus aussi abordable en raison de la guerre en Ukraine. La maison La NaNa à Ambares Lagrave (33) offre une annexe de 40 m² qui permet à un couple qui se sépare de ne pas avoir à quitter son domicile. Les enfants restent chez eux et les parents logent une semaine sur deux dans le pavillon annexe doté de deux chambres, un salon et une cuisine. Le métal offre volontairement une image de bâtiment provisoire ici. Ce matériau peut aussi permettre de rénover des biens dont la loi interdit de modifier la forme. Les anciens murs de la maison Viking à Fermanville (50) sont bardés de tôles ondulées.

Thème 6: L’habitat comme lieu de “production”?

Des bâtiments industriels sont détournés de leurs fonctions ici dans un souci constant de préservation et de reconversion des lieux. Ici, ce sont 4 containers qui ont construit une maison de plain-pied à Saint-Valéry-en-Caux (76) pour respecter le budget restreint des clients, là ce hangar agricole abrite des espaces de stockage, une maison mais aussi deux gîtes et un espace de dégustation, à Ancy-Dornot (57). De même, une serre bioclimatique à Plouguerneau (29) sert d’extension à une maison des années 80 et régule l’excès d’humidité de l’air.

Thème 7: Investir et repenser la densité

Construire en hauteur permet ici de minimiser son empreinte au sol tout en gagnant des mètres carrés comme cette surélévation de deux étages supplémentaires de cette maison parisienne qui en comprenait deux à l’origine. Une autre solution avancée pour faire face à un foncier de plus en plus rare? Imbriquer des maisons entre une bâtisse ancienne vouée à disparaître comme dans ce projet à Bagnolet (93).

Thème 8: Variations sur le thème pavillonnaire

Quelle alternative écologique au modèle du pavillon plébiscité par les Français? Des toitures avec cuves de rétention d’eau de pluie pour l’entretien des espaces extérieurs comme dans cette maison en pente à Nancy (54) ou une structure porteuse en terre crue adaptée au climat méditerranéen à Marseille (13).