Découvrez les maisons d’architecte préférées des Français

Le prix Archinovo récompense les maisons contemporaines les plus innovantes. Quatre trophées ont été remis par un jury de professionnels et un cinquième par le grand public. Près de 4000 votants ont ainsi élu leur projet préféré. Parmi les innovations présentées cette année, on retrouve 17 constructions neuves, 13 extensions ou réhabilitations et 14 habitats groupés. L’édition 2022 marque une évolution des manières d’habiter: les frontières entre l’individuel et le collectif ont notamment tendance à s’estomper.

Le Prix du Public

Deux constructions neuves sont arrivées ex-aequo sur le podium après le vote du public en ligne: Casa S et la Maison BJ1. Les internautes ont décidé de mettre en lumière cette année des maisons qui font corps avec leur environnement. Casa S , conçue par l’agence Orma Architettura, est une villa de 145 m² implantée près de Bonifacio (2A) et dont le terrain de 889 m² profite de nombreuses vues sur la campagne vallonnée qui entoure la cité génoise. Les circulations et les espaces de vie extérieurs s’entremêlent autour du patio principal, générant une continuité entre intérieur et extérieur. La maison s’intègre parfaitement au paysage grâce aux coffrages à la planche sur les strates de béton clair qui rappellent les strates des falaises de calcaire voisines.

La Maison BJ1 , au sud de Toulouse, dans l’Aude (11), est elle aussi en parfaite harmonie avec son environnement. Le volume trapézoïdal de la maison, tout en bois, est posé sur des pilotis métalliques telle une cabane dans les arbres afin de libérer son emprise au sol et d’offrir une vue panoramique sur le paysage. Le séjour et la chambre parentale du bien de 131 m² créé par Prax Architectes et Mathieu Lolagne donnent sur une terrasse avec vue sur les Pyrénées.

Le Grand Prix du Jury

Le jury a lui aussi choisi un projet qui s’intègre dans le paysage. Il a jeté son dévolu sur une maison qui réinvente le patrimoine existant, l ’Onde, à Murat (15). La maison rend hommage aux anciens toits de lauzes par la courbe de son toit. La toiture en zinc débordante à double pente se soulève pour capter les rayons du soleil au sud et au nord elle s’abaisse pour se protéger du vent. « Un projet radical et poétique, mettant en œuvre un art de la construction incontestable et une intégration paysagère évidente », justifie le jury. Le bois domine et les matériaux sont volontairement laissés apparents. Cette architecture sobre est l’apanage de l’agence Arba, déjà lauréate du Prix Habitat Durable Archinovo 2015, qui réalise essentiellement des maisons individuelles. Les espaces sont modulables comme dans le salon où une porte coulissante permet de créer un espace de travail isolé ou une chambre d’amis.

Mention Spéciale du Jury

La Maison Terre , à Rennes (44), est « u ne belle réponse aux problématiques actuelles posées par l’adaptation du modèle pavillonnaire à l’évolution des modes de vies …», souligne le jury. Effectivement, Bodenez Le Gal La Salle Architectes avait pour mission d’agrandir une maison de vacances. Après avoir envisagé une surélévation, les architectes ont préféré dupliquer la structure existante pour ne pas charger les fondations de cette maison ancienne et mal isolée. La nouvelle maison-extension devient la demeure principale et l’ancienne maison rénovée constitue l’espace des invités Les deux maisons sont reliées par leur charpente en bois et ne forment plus qu’une habitation.

Trophée Extension et Réhabilitation

Là aussi, deux maisons sont arrivées ex aequo. Le pavillon Gujan, à Gujan-Mestras (33), qui date des années 1970, devait être démoli ou restructuré pour accueillir 5 chambres, un garage fermé et une grande pièce de vie. Dans une logique écologique, Jac Architectes a choisi de conserver le plus d’éléments possibles du pavillon existant à savoir le volume en brique, les cloisons, les portes, la plupart des revêtements des sols d’origine. Le volume existant accueille les chambres et le nouvel espace en bois accueille les pièces de jour. « Un bel exercice de mise en œuvre dans un environnement pavillonnaire dense où la structure apparente créée la beauté architecturale », analyse le jury.

Une surélévation a aussi été récompensée par ce Trophée. La surface au sol de cette maison individuelle est très étroite, le bâtiment prenant place au fond d’une cour parisienne sur seulement 24 m² de terrain. Les architectes ont donc décidé d’empiler les pièces et ont surélevé les deux niveaux d’origine de deux étages supplémentaires. L’agence Java Architecture s’est en effet spécialisée dans des projets de surélévation, de réhabilitation et d’extension, et s’engage pour la préservation des sols. « Une évidence de l’architecture en milieu urbain ultra-dense,qui alimente la problématique de l’existence de la création contemporaine dans des tissus urbains saturés », commente le jury.

Prix de l’Habitat groupé et alternatif

D’ancien atelier de métallerie , le sous-sol est devenu une unité d’habitation. Un patio a même été installé au cœur du lieu afin de végétaliser le bâtiment et de favoriser les interactions entre habitants. Il diffuse une lumière naturelle dans ces nouveaux espaces, le confort de l’usager étant en effet l’une des priorités du studio d’architecture YUA. Les matériaux utilisés sont conservés dans leur aspect brut: chêne, acier, contreplaqué de bouleau, pour assurer une continuité entre intérieur et extérieur. «Un projet engagé sur le vivre ensemble et le questionnement de la recréation de l’expérience de la maison individuelle au sein du collectif », souligne le jury.

L’harmonie entre paysage et habitation a donc été la ligne directrice la plus appréciée aussi bien du grand public que des experts. La soirée de remise des prix aura lieu le 15 novembre à 19h, à la Fondation Lafayettes Anticipations (Paris 4e).