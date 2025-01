Découvrez comment se construit et se finance une église en 2025

C’est ce dimanche que sera posée la première pierre de la nouvelle église Sainte-Bathilde de Chelles (Seine-et-Marne). Un chantier hors normes à 12,5 millions d’euros.

À une époque où construire une église en France est devenu un événement rarissime, le diocèse de Meaux a lancé deux projets simultanément. Si le premier mêlant établissement d’enseignement catholique et église à Serris est déjà bien avancé, la nouvelle église Sainte-Bathilde de Chelles n’en est qu’à ses débuts. C’est ce dimanche que se tient la cérémonie de pose de la première pierre, en présence de l’évêque de Meaux du Nonce apostolique en France et du maire de Chelles. L’occasion de faire un point sur ce chantier hors normes.

Si la motivation pour construire un nouveau lieu de culte est inchangée, les façons de mener à bien le projet ont bien changé. Dans ce cas particulier, il s’agissait de répondre aux besoins d’une communauté en forte croissance, tout comme la ville de Chelles dans son ensemble, pour remplacer l’ancienne chapelle Sainte-Bathilde et la petite église Saint-Éloi par une nouvelle église Sainte-Bathilde pouvant accueillir jusqu’à 800 fidèles. Mais pour y parvenir il a fallu mêler l’intérêt de la mairie, une opération de promotion immobilière et innover en matière de financement. Car agrandir la chapelle à l’endroit où elle se trouvait posait en effet de gros problèmes de terrain. Sous l’impulsion de la mairie, une nouvelle parcelle très bien placée a pu être obtenue au terme d’un échange de terrain avec un promoteur.

Objectif: Pâques 2026

«Il y avait une volonté forte de remettre l’église au centre du village, en l’occurrence au centre d’une ville aux racines chrétiennes très anciennes qui a connu une importante croissance récente» , souligne Jean-Baptiste de Maigret, responsable ressources, mécénat grands projets et legs au diocèse de Meaux. C’est ainsi que l’église dispose d’un vaste parvis avec une place réaménagée ainsi que d’une parcelle attenante où sera bâti un immeuble de rapport. L’occasion aussi de renouer avec le passé de cette ville où la reine Bathilde, fille de Clovis II, a été inhumée. «L’évêque va bénir trois pierres provenant de l’ancienne abbaye royale Sainte-Bathilde et qui seront intégrées à la construction en restant visibles sous un coffret en verre, explique Jean-Baptiste de Maigret. C’est un symbole fort, un lien avec ce dont la ville a hérité que nous allons prolonger et une référence à la Trinité.» Maintenant que les fondations ont bien avancé, le chantier devrait encore prendre un an et demi avec en ligne de mire une ouverture de l’église pour Pâques 2026.

Côté construction, si conformément à la volonté de l’évêque M gr Nahmias, l’église adopte un profil très traditionnel, les façons de bâtir ont bien changé. Dessiné par le cabinet Patriarche, le projet Sainte-Bathilde coûte 12,5 millions d’euros dont près de 4,9 millions pour le gros œuvre, le clos couvert et les frais de voirie et de réseaux. À cela s’ajoutent 3,1 millions de frais annexes (maîtrise d’œuvre, études, fonciers), 2,85 millions pour les lots architecturaux, 1 million pour les lots techniques et plus de 500.000 euros pour la menuiserie extérieure et la serrurerie. Un soin particulier a été apporté à la modularité des espaces et au travail sur la lumière, sans oublier une disposition originale de l’autel dans le sens de la longueur de l’église, côté route.

Sicav éthique

Si l’ensemble peut paraître très fermé et sombre de l’extérieur, il revisite l’architecture romane avec de fines ouvertures latérales installées dans les contreforts pour apporter un rétro-éclairage sur le fond de l’autel tandis que les fidèles disposeront de lumière zénithale via le pan opposé de la toiture (voir diaporama). Par ailleurs, il a fallu intégrer la question des coûts de l’énergie. «Les églises ne sont pas soumises aux critères énergétiques de type DPE ou RE 2020. Pourtant, nous avons à cœur d’être dans une démarche «Laudato si’» chère au pape François pour sauvegarder la maison commune, explique Gilles Bauchet, économe du diocèse de Meaux. Le travail des architectes et des bureaux d’études consiste à obtenir une qualité de construction moderne avec de faibles consommations d’énergie. Sainte-Bathilde va remplacer l’ancienne chapelle et la petite église Saint-Éloi avec une bien plus grande capacité d’accueil sans augmenter nos charges de fonctionnement, en chauffage notamment.»

De grands travaux qui nécessitent évidemment de gros moyens. «L’investissement a été financé à hauteur de 25% par un emprunt et pour près d’un million d’euros par des ventes immobilières, précise Gilles Bauchet. Tout le reste provient de dons directs et indirects pour lesquels il nous reste encore 1,4 million d’euros à collecter.» L’association des Chantiers du Cardinal ainsi que les opérations de mécénat contribuent grandement à ces dons mais cela n’empêche pas le diocèse de regarder plus loin. S’appuyant sur le côté exceptionnel de ces chantiers, des dons ont pu être collectés jusqu’aux États-Unis. Et à cela s’ajoute le lancement d’une Sicav éthique avec la banque Delubac. Ce produit financier qui «répond à la doctrine sociale de l’église» permet à l’association diocésaine de récupérer 50% des frais de gestion sur les sommes collectées.

8 logements et 2 commerces

Et surtout, la construction de l’église s’accompagne de celle d’un petit immeuble dans le prolongement du lieu de culte (voir diaporama) . «Nous avons créé une SCI qui va gérer les 8 logements et deux commerces présents dans notre immeuble de rapport attenant à l’église, souligne Gilles Bauchet. Il s’agit de penser au financement de l’Église de demain, c’est pourquoi il faut réfléchir à la problématique des ressources dès le lancement d’un grand projet.» Reste à espérer que ce voisinage direct ne suscite pas de plainte quant au volume sonore des cloches, un phénomène récent. Du côté du diocèse, on avoue ne pas s’être encore penché sur cette question tout en soulignant qu’il faudra s’aligner sur les pratiques courantes en la matière dans une grande ville.