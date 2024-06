Déclaration de revenus : la case à remplir pour bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 6 000 euros

Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000 euros, éventuellement majorée. (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

Des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales ont été mis en place par l’Etat pour faciliter l’accès des ménages aux services à la personne. Les contribuables doivent faire attention à bien remplir leur déclaration de revenus pour bien profiter du crédit d'impôt. Ce sont environ 4,5 millions de personnes qui sont éligibles chaque année à cet avantage fiscal, selon Le Journal du Net . Le crédit d'impôt est en moyenne de 1 200 euros.



Les dépenses qui sont prises en charge par ce crédit d'impôt concernent donc les services à la personne. Il s'agit de l'emploi salarié de personnes effectuant des tâches « à caractère familial ou ménager » , précise l'administration fiscale . Il y a la garde d'enfants, le soutien scolaire, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les petits travaux de jardinage, les prestations de petit bricolage ou d'assistance informatique, Internet et administrative mais aussi les soins et promenades d’animaux de compagnie.

50 % des dépenses effectivement supportées

Tout contribuable qui a eu recours à de tels services à domicile, peut déclarer les sommes engagées dans la case 7DB de sa déclaration de revenus. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000 euros, éventuellement majorée. Ce plafond concerne un foyer sans enfant. Le plafond est augmenté de 1 500 euros par enfant à charge, indique le site des impôts . Pour trois enfants, ce sont 16 500 euros de dépenses qui sont prises en compte, avec un crédit d'impôt qui peut donc atteindre 8 250 euros.

La déclaration peut être faite en ligne. Mais attention, celle-ci est fermée pour au moins deux tiers des contribuables. Seuls les contribuables des départements n° 55 à 974 et 976 peuvent faire leur déclaration jusqu'au jeudi 6 juin 2024. Si vous avez oublié de déclarer ces dépenses et que vous n'habitez pas ces départements, il faudra attendre la période d'ouverture de la correction en ligne, du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 inclus.