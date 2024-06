Déclaration de revenus : il ne vous reste plus que quelques heures si vous habitez un de ces départements

Les contribuables des départements n° 55 à 976 ont jusqu'au jeudi 6 juin 23 h 59 pour déclarer leurs revenus. (TBIT / Pixabay)

Le service de déclaration en ligne des revenus 2023 a ouvert le 11 avril 2024 pour l'ensemble des Français. Les dates limites ont ensuite été établies en trois zones, en fonction du lieu de résidence des contribuables.

Ainsi, les habitants des départements n° 01 à 19 et les non-résidents avaient jusqu'au 23 mai pour déclarer les revenus. Les départements n° 20 à 54 avaient eu jusqu'au 30 mai. Pour la troisième et dernière zone, il ne reste plus que quelques heures pour réaliser la démarche. Les contribuables des départements n° 55 à 976 ont jusqu'au jeudi 6 juin 23 h 59 pour transmettre leurs informations à l'administration fiscale, indique le site des impôts .

Correction en ligne possible

Si vous vous rendez compte d'une erreur après la fermeture du service de déclaration en ligne, sachez qu'il est possible de modifier votre déclaration en ligne. Ce service sera ouvert du 31 juillet au 4 décembre 2024. « Vous procéderez à la correction des éléments erronés, puis vous validerez. Un nouvel avis d'impôt sera émis après traitement de votre déclaration corrective » , précise le fisc .

Cependant, certaines informations ne seront pas modifiables. C'est le cas des éléments relatifs à l’état civil ou à la situation de famille (mariage, Pacs, rupture de Pacs, divorce, décès). Il sera impossible également d'ajouter l'adresse de l'étudiant rattaché ou désigner un tiers de confiance. Enfin, vous ne pourrez pas non plus modifier l’adresse d’envoi du courrier, en cas de correction par un mandataire (tutelle ou curatelle) ou l'adresse de résidence fiscale au 1er janvier 2024. Si les données ne peuvent pas être modifiées en ligne ou après la fermeture des services en ligne, vous devez faire une réclamation.