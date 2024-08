Dans cette région, les moins de 40 ans bénéficient d’un taux de crédit à 0,5% seulement

La Martinique propose un taux d’intérêt de 0,5% sur 50.000 euros maximum, à toutes les personnes ayant moins de 40 ans, sans condition de ressources. Certains critères sont néanmoins à respecter.

Des taux à moins de 1%, de l’histoire ancienne ? Pas en Martinique où les jeunes actifs peuvent bénéficier d’un taux d’intérêt fixe de 0,5% sur 50.000 euros maximum, sur une durée libre, de 25 ans maximum. Ce prêt est garanti par l’État à 80%. La bonne nouvelle? C’est que l’accès à ce dispositif ne requiert aucune condition de ressources.

Les seuls critères à remplir pour en bénéficier? Avoir moins de 40 ans, résider en Martinique ou avoir un lien avec la Martinique: y être né, avoir ses parents qui y sont domiciliés... Le logement devra être la résidence principale du bénéficiaire accédant pour une durée minimum de 6 ans. Ce prêt accession jeune proposé par l’État, la Collectivité territoriale de Martinique et Action Logement aide à financer aussi bien un logement neuf qu’un logement ancien avec ou sans travaux, un HLM , un bail réel solidaire... Une chance pour les moins de 40 ans dans une période incertaine où les taux tournent plus autour de 3,70% voire 3,90% sur 25 ans . Certes, le prêt à taux zéro existe mais il est accordé uniquement si vos revenus sont inférieurs à un plafond de ressources, qui varie en fonction de la localisation du logement et du nombre de personnes destinées à occuper le bien.

Une aide pour ceux qui sont déjà propriétaires également

Il s‘agit d’un dispositif expérimental d’une durée de 3 ans mis en place depuis le 1er août, avec une enveloppe de 25 millions d’euros. Environ 500 dossiers sont éligibles. Les premiers prêts devraient être débloqués courant septembre. « Les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés, parfois, à se faire financer par les banques et nous voulons les accompagner, justement, pour devenir propriétaire [...] Nous avons déjà rencontré toutes les banques de la Martinique. Elles sont toutes parties prenantes dans ce projet et n’attendent plus que les différents acheteurs se manifestent auprès d’elles afin de conclure des dossiers », assure Alain Coridon, le président du comité territorial d’Action logement Martinique et de Martinique Habitat au média local RCI .

L’objectif est d’encourager les jeunes martiniquais à revenir s’installer sur le territoire. « Notre téléphone n’a pas arrêté de sonner. On a enregistré sur une seule matinée près de 300 appels », se réjouit le directeur territorial d’Action Logement, Jean-Philippe Chilan. Le but est aussi d’injecter de l’argent dans le BTP et de faire travailler les artisans en manque de travaux. « Ces 50.000 euros pourront servir, si vous êtes déjà propriétaire, à faire de la rénovation si vous avez vos fenêtres à changer, une porte, de la peinture à refaire… Et ça peut être un complément d’apport si jamais vous deviez acheter un appartement ou une maison. C’est un dispositif qui est exclusif. Le seul département qui a ça, c’est la Martinique », s’enthousiasme Alain Coridon.