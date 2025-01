Dans cet immeuble à énergie positive, les charges de chauffage et eau chaude ont explosé en un an

Dans ce qui était, en 2014, le premier «bâtiment à énergie positive» construit à Royan, les locataires se plaignent d’avoir vu leur facture de chauffage et d’eau chaude bondir de 140 %.

En cette époque d’énergie chère, avoir la chance d’habiter dans un logement à énergie positive permet de réaliser de substantielles économies . Du moins si les économies de charges promises sur le papier sont au rendez-vous. Et du côté du mal nommé immeuble Les Édens, à Royan (Charente-Maritime), l’ambiance n’est pas franchement paradisiaque quand vient le moment d’examiner sa facture de chauffage et d’eau chaude.

Les plus anciens locataires de cet immeuble géré par le bailleur social Habitat 17, se souviennent que ce petit ensemble inauguré en 2014 et présenté alors comme le premier bâtiment à énergie positive de la ville promettait à l’origine un coût énergétique particulièrement faible et appelé à le rester, de l’ordre de 120 euros par an. C’est loin d’être le cas comme l’a relevé Sud-Ouest auprès de locataires. « En 2015, première année d’occupation complète, je payais déjà 331,62€ pour le chauffage et l’eau chaude », confie Marie au quotidien. Et entre 2023 et 2024, cette même facture annuelle est passée de 527,02 à 1269,62 euros sur un total de charges de 2037,63 euros.

Des panneaux solaires qui ne rapportent rien

Comment expliquer de tels dérapages, dans un immeuble qui devrait être un modèle de vertu? À en croire Mikaël Jungers, directeur d’Habitat 17, le prix des granulés de bois est pour une bonne part responsable de la situation. En effet, la copropriété a dû être réapprovisionnée deux fois en 2023, au moment où ces pellets avaient atteint un prix record, coûtant plus cher que le gaz par exemple. Sans compter le fait que le prestataire retenu pour assurer l’entretien de la chaudière bois a augmenté ses tarifs la même année. « C’est une petite copropriété de 15 lots, donc les frais de fonctionnement et d’entretien pèsent assez lourd et nous avons joué de malchance avec la forte augmentation des prix des granulés », explique le dirigeant d’Habitat 17.

Plus curieux: les panneaux solaires photovoltaïques que l’on retrouve quasiment toujours dans les programmes à énergie positive (puisqu’il faut produire de l’énergie sur place) ne profitent pas à la copropriété. Il apparaît en effet que le fruit de la vente d’électricité verte reste aux mains du constructeur Eden Promotion auquel Habitat 17 a racheté l’immeuble... « C’est un modèle économique propre à ce promoteur» , reconnaît Mikaël Jungers. C’est sûr que cela ne passe pas très bien auprès des locataires de l’immeuble qui ne comprennent pas qu’ils ne bénéficient pas pleinement de tout le potentiel énergétique du bâtiment. Les panneaux solaires thermiques, quant à eux, remplissent leur mission pour produire une partie de l’eau chaude utilisée. Une situation qui ne doit pas pousser à rejeter dans leur ensemble toutes les constructions passives. Certaines réalisations plus récentes permettent en effet de conserver des factures de chauffage de quelques dizaines d’euros au plus fort de l’hiver.