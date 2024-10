Dans ces arrondissements de Paris, trouver un logement à louer est mission impossible

Trouver une location dans le centre de Paris est actuellement mission impossible. (illustration) (Danor / Pixabay)

Trouver un appartement à louer à Paris relève en ce moment du parcours du combattant. D'après une étude de Bien'ici relayée par Capital , l'offre n'a jamais été aussi faible depuis l’été 2022. Le site spécialisé, qui s'est basé sur les annonces publiées sur sa plateforme, comptait ainsi environ 5 000 logements disponibles à la location en septembre dernier, soit 30% de moins qu'à la même époque en 2021. « Il manque environ 50% de biens disponibles à la location pour revenir à une situation normale » , estime Régis Sébille, responsable des analyses chez Bien'ici.

Une pénurie de logements à louer dans le centre de Paris

Cette étude souligne également de fortes disparités entre les différents arrondissements de la capitale. Ainsi, et sans réelle surprise, le marché de la location est particulièrement tendu dans le centre de Paris. A eux quatre, le 1er, le 2e, le 3e et le 4e arrondissements concentraient à peine plus de 350 biens disponibles à la location sur les 5 000 en septembre dernier. L'est parisien n'est pas épargné non plus par cette pénurie. Les candidats doivent s'armer de patience pour trouver un logement dans le 12e (165 annonces), le 20e (176 annonces) et le 13e (181 annonces).

A l'inverse, le 16e arrondissement comptait à lui seul 747 offres et le 15e un peu plus de 500. Autrement dit, si vous êtes pressé, mieux vaut vous tourner vers ces quartiers situés à l'ouest de la capitale et connus pour être familiaux.