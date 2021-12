Cryptomonnaies : les escrocs ont détourné 7,7 milliards de dollars cette année

Les fraudes aux cryptomonnaies ont généré des profits dont le montant à augmenté de 81 % entre 2020 et 2021. Photo d'illustration. (MichaelWuensch / Pixabay)

D’après une étude,en 2021, les arnaques aux cryptomonnaies ont représenté un montant de 7,7 milliards de dollars. Ceci équivautà une hausse de 81% par rapport à 2020. D’après Chainanalysis, les escroqueries étaient plus courtes, plus nombreuses et contrées par des méthodes de lutte plus efficaces.

Le montant dérobé par les arnaques aux cryptomonnaies s’élève à 7,7 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) dans le monde en2021 selon une étude publiée le 16 décembre dernier par Chainanalysis , une société spécialisée dans l’analyse des données issues de la blockchain. Ce chiffre constitue une augmentation de 81 % par rapport à l’année précédente, relaie L’Usine Digitale .

Une fraude à 1 milliard de dollars

L’étude met notamment en avant la pyramide de Ponzi Finikoqui a entraîné l'extorsion de 1,1 milliard de dollars (972 millions d'euros). Cette arnaque a ciblé exclusivement des internautes russes. Elle aurait été mise en place par un utilisateur d'Instagram. Ce dernier aurait proposé à ses victimes un retour sur investissement de 30 % par mois en investissant dans du bitcoin ou du tether. L'arnaque a fonctionné pendant plus d’un an entre décembre 2019 et juillet 2021.

Dans son analyse, Chainanalysis indique qu’il y a certes eu plus d’arnaques cette année, mais aussi qu'elles ont été plus courtes que précédemment. La durée moyenne a atteint 70 jours contre près de 192 jours en 2020. Les experts expliquent ce phénomène par des mécanismes de contrôle de plus en plus efficaces.

Des arnaqueurs innovants

Enfin, de nouveaux modèles de fraude ont vu le jour en 2021, rapporte le site d'actualités. Comme celuiqui consiste à créer un jeton sur les plateformes de finance décentralisées et à empocher les investissements des plus naïfs des participants. Cette escroquerie a représenté près de 3 milliards de dollars (environ 2,7 milliards d'euros) cette année.