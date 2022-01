Crowdfunding immobilier : une collecte record de presque 1 milliard d’euros en 2021

Le marché du crowdfunding immobilier connait une croissance forte et continue depuis sa création en 2012 (Crédit photo: 123RF)

Le marché du crowdfunding immobilier connait une croissance forte et continue et ne cesse de battre des records de collecte. En 2021, les plateformes ont permis le financement de plus de 1.000 projets pour presque 1 milliard d'euros et ont distribué un taux de rendement moyen aux épargnants de 9,23 %.

La collecte bat un nouveau record et s'approche du milliard d'euros

Le marché du crowdfunding immobilier connait une croissance forte et continue depuis sa création en 2012 et ne cesse de battre des records de collecte, année après année. Selon le site HelloCrowdfunding, en 2021, les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté 958 millions d'euros, soit une hausse de 82 % par rapport à 2020 et de 156 % par rapport à 2019.

De plus en plus sollicitées par les promoteurs et les épargnants, ces plateformes en ligne ont permis cette année le financement 1.060 projets, un chiffre en progression de 74 % par rapport à 2020 et de 95 % par rapport à 2019.

Sous l'effet de la loi Pacte, qui a fait passer en 2019 le plafond légal pour un projet de financement participatif de 2,5 millions à 8 millions d'euros, les projets financés sont de plus en plus importants : le montant moyen du financement est de 904.099 euros en 2021 contre 826.326 euros en 2020 et 689.150 euros en 2019.

Un rendement annuel moyen toujours au-dessus de 9 %

Si la crise sanitaire a engendré de nombreux retards sur les chantiers de construction, il est encore un peu tôt pour savoir quels seront les impacts sur les délais de remboursement des projets. Il faudra pour cela attendre 2022 ou 2023. À ce stade, le marché semble avoir plutôt bien traversé cette crise : les projets financés ont une durée moyenne de 21 mois et rapportent aux épargnants un taux de rendement annuel de 9,23 % (versus 9,31 % en 2020 et 9,20 % en 2019).

Depuis 2012, seul un promoteur n'a pas été en mesure de rembourser : il s'agit du groupe Terlat, placé en redressement judiciaire en 2017. Selon HelloCrowdfunding, 165 projets seraient actuellement en retard de remboursement sur 1.358 projets remboursés.

Crowdfunding immobilier : le fonctionnement

Lorsqu'un promoteur immobilier lance un projet, il créé une société dédiée à la gestion de la construction et à la commercialisation du programme. Pour se financer, la société peut emprunter auprès de particuliers via les plateformes de crowdfunding immobilier. En contrepartie du prêt, les épargnants récupèrent leur investissement à la fin du projet, augmenté des intérêts d'emprunt.

Pour l'épargnant, les principaux risques sont le défaut du promoteur (celui-ci se trouve dans l'incapacité de rembourser le prêt et les épargnants perdent alors tout ou partie de l'épargne investie) et le retard de remboursement (le projet immobilier prend du retard et l'épargnant est remboursé après la date initialement prévue).