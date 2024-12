Crédit immobilier: quelles sont les informations demandées par votre banque?

Quel est l'âge moyen des Français pour un premier achat immobilier?

Selon une étude menée par Harris Interactive pour le Conseil Supérieur du Notariat en 2019, l’âge moyen auquel on acquiert sa première résidence principale est de 32 ans. Un emprunteur sur deux (49,5%) a moins de 35 ans en 2024. 29,1% ont entre 35 et 45 ans, 15,1% ont entre 45 et 55 ans, et 6,3% ont plus de 55 ans (source: Crédit Logement / CSA ).