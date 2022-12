Crédit immobilier : Obtenir un prêt en cette fin d'année, mission quasi impossible

Pour obtenir un crédit immobilier, les Français devront certainement attendre début 2023. Illustration. (PIXABAY / nattanan23)

La plupart des banques n'accordent plus de crédits immobiliers en cette fin d'année. Elles ont souvent rempli leurs objectifs mais attendent aussi le relèvement du taux d'usure prévu en janvier. Certaines ont déjà adapté leur taux en conséquence.

Vous avez trouvé le logement de vos rêves et souhaitez le financer ? Vous devrez certainement patienter jusqu'à l'année prochaine. En cette fin d'année, les banques ne distribuent plus de crédits immobiliers, rapporte BFMTV . Les établissements bancaires ne feraient même plus l'effort de communiquer leurs barèmes de taux, selon des courtiers. La raison de cette situation ? Les banques ont rempli leurs objectifs et attendent que le taux d'usure soit relevé.

Début décembre, le courtier Vousfinancer soulignait déjà dans son baromètre mensuel que certaines banques affichaient des taux à 3 % sur 25 ans, indique Moneyvox . Or, ces taux sont de fait inapplicables au regard du taux d'usure qui s'élève actuellement à 3,05 % sur 20 ans.

Un taux d'usure à environ 3,5 % en janvier ?

« La majorité des banques a déjà réalisé ses objectifs pour l'année 2022 » , assure Damien Pacouil, fondateur de Prelys courtage. Elles préparent 2023 en proposant « des taux en fonction non pas du taux d'usure actuel mais bien sur le prochain taux d'usure applicable à partir du mois de janvier » . Le taux d'usure qui est mis à jour tous les trimestres par la Banque de France devrait atteindre environ 3,5 %.

Il y a quelques jours, la Banque de France a bien indiqué que « le taux a sensiblement augmenté en juillet, puis plus fortement en octobre et il le sera à nouveau plus fortement en janvier prochain, compte tenu d'un effet de base plus élevé » . Cela devrait permettre à davantage de Français d'avoir accès au crédit.