Crédit immobilier : les taux bas poussent les Français à s'endetter malgré la crise

La production mensuelle de crédit immobilier a atteint 21,3 milliards d'euros en juin (illustration). (Pixabay / AlexanderStein)

À 1,13 % selon les chiffres de la Banque de France, le taux moyen des prêts immobiliers en juin dernier a atteint le niveau le plus bas jamais mesuré. Dans ce contexte, la production mensuelle de crédits à l'habitat continue d'augmenter, grimpant à 21,3 milliards d'euros.

Les Français continuent de s'endetter malgré la crise. C'est ce que révèle le dernier document publié ce mardi 3 août par la Banque de France. En juin, la production mensuelle de crédits à l'habitat hors renégociations a ainsi culminé à un niveau très élevé de 21,3 milliards d'euros. Le taux moyen des crédits a quant à lui continuer de baisser pour atteindre 1,13 %, un record, rapporte Les Echos.

Une tendance qui inquiète

En un mois, ce taux a ainsi baissé de 0,02 point et cette tendance devrait se poursuivre en juillet selon les chiffres de l'Observatoire du Crédit logement/CSA. Les banques continuent donc de proposer des crédits de plus en plus avantageux à de plus en plus de clients, faisant progresser l'encours du crédit immobilier à 1 172 milliards d'euros, son plus haut niveau historique.

Cette tendance inquiète cependant certains observateurs, encore plus en cette période de crise. Autre sujet d'inquiétude : le développement des nouveaux crédits, comme le paiement fractionné, encore peu régulés par les autorités de contrôle. La Commission européenne devrait intervenir sur ce sujet dans les prochains mois.