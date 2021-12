Crédit immobilier : les courtiers agitent le chiffon rouge de la hausse des taux

Les taux pourraient augmenter en 2022, mais de façon très progressive et lente. (© Adobestock)

«Les taux devraient rester bas mais une lente remontée n’est pas à exclure en raison de l’évolution conjoncturelle, affirme Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis. Les banques ont encore beaucoup prêté en 2021. Qu’en sera-t-il en 2022 ?

«Les taux devraient rester bas mais une lente remontée n’est pas à exclure en raison de l’évolution conjoncturelle», affirme Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis.

Une hausse raisonnable de 20 centimes en début d'année avec un taux moyen sur 20 ans à 1,25% est une hypothèse réaliste. Pour autant, le volume de crédits alloué par les banques devrait être proche de celui de 2021. Il n’y a donc pas souci sur ce point. En revanche les candidats à l’achat vont devoir avoir un profil et un projet «impeccables» pour décrocher leur prêt.

«Les mesures du HSCF renforcent l’aversion au risque et la sélectivité des banques», poursuit Cécile Roquelaure. À partir du 1er janvier 2022, le taux d’effort des emprunteurs ne devra plus excéder 35% et la durée du prêt ne devra pas dépasser 25 ans, avec une tolérance jusqu’à 27 ans en cas de différé initial d’amortissement. Des contraintes qui imposent un apport suffisant et important, au moins 10% du montant de l’opération.

Convaincre les banques

Les emprunteurs vont devoir convaincre la banque que leur projet rentre financièrement dans leur budget actuel et qu'ils peuvent faire face aux aléas, aux changements. La banque table dans certains cas sur la sécurité de la profession ou sur les perspectives d’évolution d’une profession ou d’une branche d’activité.

En