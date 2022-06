Crédit immobilier : le célibat bloque-t-il l'accès à l'emprunt ?

(Crédits: © simona - stock.adobe.com)

Emprunter seul est-ce très difficile ? Non si l'on en croit la dernière étude publiée par Meilleurtaux… à condition de disposer d'un certain niveau d'apport, très variable en fonction de la ville d'achat.

Les personnes qui veulent emprunter seules craignent parfois de rencontrer des difficultés d'accès au crédit immobilier. En effet, à deux, les revenus et les apports se cumulent, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on choisit d'acheter sa résidence principale en solo. Mais ce rêve reste toutefois accessible. Maison ou appartement : les célibataires peuvent obtenir un financement bancaire selon l'étude publiée en mai 2022 par Meilleurtaux, et qui rapporte notamment le niveau moyen d'apport nécessaire à la concrétisation d'un tel projet.

Emprunter seul, pourquoi cela peut être difficile ?

Les personnes qui veulent emprunter sans être en couple le savent : il peut être plus compliqué d'obtenir un crédit immobilier. Alors que les salaires et l'épargne se cumulent quand on est à deux, on ne peut compter que sur ses propres revenus et sur ses placements quand on emprunte seul. En fonction de son niveau de salaire, la capacité d'endettement, c'est-à-dire le montant de l'emprunt possible, peut donc s'avérer moindre qu'en empruntant avec son conjoint.

Cependant, les besoins également s'amenuisent : alors qu'une famille a besoin d'un certain espace de vie et d'un nombre de chambre bien précis, ce n'est pas le cas d'une personne seule, de quoi revoir le budget achat à la baisse. Qui plus est, il est tout à fait possible d'emprunter en solo, à condition de respecter le taux d'endettement en vigueur, 35 %, et de fournir un certain niveau d'apport, un élément très apprécié des banques.

Top 3 des villes où il faut fournir le plus d'apport personnel

Dans son étude, le courtier Meilleurtaux affiche clairement la couleur : le niveau d'apport d'un célibataire varie grandement en fonction de la localisation du bien acheté. Dans les grandes villes, en particulier, il faut disposer d'un niveau d'épargne élevé afin de pouvoir accéder à la propriété. Ainsi, en moyenne, une personne seule qui achète sa résidence principale à Paris doit apporter… 131 400 euros. Le tout pour espérer obtenir un crédit immobilier d'un montant de 317 927 euros sur une durée de 23,7 ans.

En seconde place de ce classement, la ville de Bordeaux affiche un niveau d'apport également très élevé, 81 405 euros, pour un emprunt immobilier de 198 210 euros sur 23,6 ans. En troisième et dernière marche du podium, c'est la ville de Lyon qui requière un apport de 56 906 euros pour un prêt immo de 214 460 euros sur 22,5 ans en moyenne. De manière générale, les villes où les prix du foncier sont les plus élevés sont celles où les banques demandent les plus hauts niveaux d'apport personnel. En cause ? Cet argent, tiré de l'épargne de l'emprunteur, permet de diminuer le montant emprunté, donc de réduire son taux d'endettement… et ainsi d'être en conformité avec la réglementation financière.

Les 3 villes qui permettent d'acheter avec un apport minimal

Si les grandes villes sont difficiles d'accès pour les célibataires, les villes de taille moyenne constituent une véritable alternative pour devenir tout de même propriétaire sans être deux. Et la palme revient à Saint-Etienne, avec un apport moyen réduit à son minimum, 6 820 euros pour un crédit de 113 594 euros. Vient ensuite Le Mans, accessible avec 9 225 euros d'épargne et un crédit de 126 339 euros sur 22,7 ans. Suit la ville de Reims avec un apport de 13 897 euros, un emprunt immobilier de 135 525 euros et une durée de financement de 24,2 ans.

À ces quelques exceptions près, il faudra toutefois fournir un apport plus élevé, en moyenne compris entre 20 000 et 35 000 euros. Un niveau qui permet de devenir propriétaire de sa maison ou de son appartement dans un grand nombre de communes françaises.