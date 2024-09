Crédit immobilier : la décision de la Banque centrale européenne va ravir les futurs propriétaires

(Crédits photo: © sommart - stock.adobe.com)

Bonne nouvelle : la Banque centrale européenne a choisi de baisser ses taux directeurs. À quelles répercussions les nouveaux emprunteurs doivent-ils s'attendre ? Coup de projecteur sur cette décision.

Vous envisagez d'acheter un bien immobilier ? Depuis plusieurs mois et après avoir atteint un pic, les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont en baisse. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les mois à venir. En effet, la Banque centrale européenne, ou BCE, a annoncé une baisse de ses taux directeurs, qui servent de référence aux banques dans la détermination de leurs politiques de taux. Quand, et dans quelle mesure, les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont-ils baisser ?

Une baisse des taux directeurs annoncée par la Banque centrale européenne

Le jeudi 12 septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé avoir procédé à une révision de ses taux directeurs. Après cinq années sans baisse de ceux-ci, c'est la deuxième fois au cours de l'année 2024 que la BCE procède à un tel changement. Et pour cause : après une période de forte inflation, la hausse des prix a ralenti. Selon les données collectées par l'Insee en août 2024, l'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a augmenté de seulement 2,2 % sur un an.

Vous envisagez de souscrire un prêt immobilier ? Cette nouvelle vous concerne, puisque la baisse des taux directeurs de la BCE devrait entraîner dans son sillage une baisse des taux d'intérêt immobiliers. Une décision importante reprise également par la Banque fédérale américaine (FED), comme le prédisait il y a quelques semaines Caroline Arnould, directrice générale du réseau de courtage Capfi : "La semaine prochaine, la Banque Fédérale américaine (Fed) devrait aussi annoncer une baisse de ses taux directeurs par la voix de son président Jérôme Powell".

Après un cycle de onze hausses, la Fed a elle aussi opté la semaine dernière pour un assouplissement de sa politique monétaire, alors que ses taux se situaient depuis juillet 2023 au plus haut depuis deux décennies.

Des taux d'intérêt en baisse pour les futurs propriétaires

Cela fait déjà plusieurs mois que les taux d'intérêt des prêts immobiliers sont en baisse. Grâce à l'annonce de la BCE, cette tendance devrait se confirmer, et même s'accentuer au cours des mois à venir. Selon l'observatoire Crédit Logement-CSA, il fallait compter en moyenne sur un taux d'intérêt de 3,51 % pour un crédit immobilier souscrit au mois d'août 2024, contre 4,11 % en décembre 2023. Une tendance à la baisse confirmée également sur les durées plus longues avec 3,54 % en moyenne sur 20 ans au lieu de 4,26 %, et 3,63 % sur 25 ans contre 4,35 % auparavant.

Du côté des professionnels du crédit et de l'immobilier, l'annonce de la BCE est vue d'un très bon œil. "C'était annoncé mais cette baisse est confirmée et c'est une très bonne nouvelle !" explique Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux. Un point de vue partagé par Caroline Arnould : "En cette rentrée de septembre, les décisions des deux institutions [la BCE et la FED, NDLR] devraient confirmer cette tendance baissière dans les semaines à venir".

Des adaptations rapides des taux pratiqués par les banques

L'annonce de la BCE était attendue depuis plusieurs semaines, et la confirmation de la baisse des taux a ainsi permis de rassurer les banques. Caroline Arnould explique à ce sujet que "certaines banques ont d'ailleurs déjà anticipé ces décisions en proposant des barèmes en baisse ". Au mois de septembre, certains emprunteurs ont donc déjà pu profiter de meilleurs taux d'intérêt pour leur crédit immobilier.

"Cela se ressent sur les crédits immobiliers car ça a été anticipé par les banques dans leurs barèmes de taux de septembre" ajoute Maël Bernier. Pour Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, "Si la BCE poursuit cette politique d'assouplissement monétaire, et procède à une nouvelle baisse d'ici la fin de l'année, on pourrait revoir, pour les meilleurs dossiers, des taux à 3 % sur 20 ans fin 2024". Côté taux moyens, Julie Bachet estime néanmoins qu'il faudra patienter au moins jusqu'au premier trimestre 2025 pour atteindre les 3 %.