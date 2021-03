Crédit immobilier : emprunter quand on est en CDD est de plus en plus difficile

Seulement 1,2 % des emprunteurs principaux étaient en CDD en 2020. (PIXABAY / moerschy)

En raison du durcissement des conditions d'octroi de crédits immobiliers, ne pas être en CDI est globalement pénalisant. Les personnes en CDD n'étaient que 1,2 % à avoir signé un crédit en 2020. Un chiffre en baisse depuis au moins trois ans. Ceux qui possèdent un CDD mais co-empruntent avec une personne en CDI s'en sortent mieux que les autres.

Les conditions d'octroi d'un crédit immobilier se sont durcies, notamment avec la crise sanitaire. Selon le courtier Vousfinancer, seulement 1,2 % des emprunteurs principaux étaient en CDD en 2020. Une proportion qui est en baisse. En 2019, le taux atteignait 1,3 % et 1,7 % en 2018 rapporte BFM Immo.

La part des CDD accédant au crédit est plus élevée chez les co-emprunteurs qui ont l'avantage d'emprunter avec des personnes disposant d'un CDI. Mais elle est en baisse également. En 2020, on trouve 3,2 % des co-emprunteurs qui sont en CDD (79 % en CDI) contre 4,90 % en 2018 et 5,2 % en 2017. Il n'y a que 0,2 % des dossiers qui comptent deux personnes en CDD contre 0,90 % en 2017.

Hausse des travailleurs non-salariés parmi les emprunteurs

Les travailleurs non-salariés ou TNS (auto-entrepreneurs, chef d'entreprise, artisans, commerçants et professions libérales) sont en revanche mieux représentés que les CDD parmi les emprunteurs. Encore faut-il présenter trois ans de bilan. Ainsi, 6 % des emprunteurs sont des indépendants. Ils étaient 5,1 % en 2019 et 6 % en 2018. « Cette hausse des TNS peut s'expliquer par le fait que les professions libérales - médicales notamment - qui n'ont pas ces difficultés à emprunter, ont été plus nombreuses à le faire » explique Vousfinancer.

Quelle perspective pour l'année en cours ? Les courtiers ne sont pas très optimistes. Dans le contexte de crise sanitaire et économique, les banques devraient se montrer encore plus réticentes vis-à-vis des personnes en CDD. Les professionnels du crédit estiment que créateurs d'entreprise, les intermittents du spectacle, les auto-entrepreneurs et les personnes en CDD seront désavantagés.