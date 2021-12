Crédit immobilier : des taux inférieurs à 1% sur vingt ans !

Les taux n'ont jamais été aussi bas et la durée du crédit aussi long. (© Fotolia)

En novembre 2021, les crédits immobiliers restent rivés en dessous de 1% sur quinze et vingt ans, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Dans le même temps, la durée des crédits octroyés n’a jamais été aussi longue, à 20 ans en moyenne.

Bonne nouvelle, en novembre 2021, les banques continuent de jouer le jeu avec des taux de crédit immobilier au plus bas.

Le mois dernier, le taux moyen des prêts accordés (hors rachats de prêts) s’est établi à 1,06% (sans compter l'assurance emprunteur et les frais de dossier) «son plus bas niveau pour le huitième mois consécutif», selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA.

Un taux de 0,62% pour les meilleurs dossiers sur 15 ans

Dans le détail, en novembre, un accédant à la propriété qui a sollicité un crédit immobilier sur 15 ans en novembre s'est vu accorder, en moyenne, un taux de 0,86% (voire de 0,62% pour les meilleurs dossiers). Pour un crédit sur 20 ans, le taux moyen est resté sous la barre des 1% à 0,99%.

Quant aux prêts sur 25 ans, de plus en plus nombreux, leur taux moyen était, en novembre 2021, de 1,13%. Mais, relève l'Observatoire, c'est sur ces crédits de longue durée que le taux de crédit a le plus nettement baissé en un an : en novembre 2020, le taux moyen des crédits sur 25 ans était en effet de 1,38%.

Contrecarrer le durcissement des critères d'octroi

Globalement, il s'agit de taux d’intérêt «à des niveaux exceptionnellement favorables afin de limiter les conséquences du durcissement des conditions d’octroi imposé par les autorités de contrôle des banques», analyse l’organisme de caution