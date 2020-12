Crédit immobilier: des conditions un peu plus souples

Le Haut Conseil de stabilité financière a décidé d'allonger la durée maximale d'endettement de 25 à 27 ans et le taux d'endettement de 33 à 35%.

Les professionnels du crédit et de l'immobilier réclamaient à cor et à cri depuis des mois un assouplissement des conditions d'octroi du crédit immobilier. Ils viennent tout juste d'être entendus par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), structure qui associe entre autres le ministère de l'Économie et la Banque de France. En début d'année c'est ce même HCSF qui avait «recommandé» aux banques de serrer la vis du crédit pour éviter une crise spéculative. Il s'agissait alors de ne dépasser ni les 33% de taux d'endettement ni une durée de 25 ans pour les crédits.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que la durée maximum d'endettement passerait désormais de 25 à 27 ans, et le taux maximum d'endettement serait porté à 35% contre 33% précédemment. En revanche, ces règles qui n'étaient jusqu'alors que des recommandations devraient désormais être suivies obligatoirement par les banques. Concernant le volume de dérogation à ces règles (la marge d'appréciation laissée aux banques), il passera de 15% à 20% de l'ensemble des crédits octroyés, a détaillé le ministre auprès de journalistes.