Crédit d'impôt : vous avez jusqu'au 13 décembre pour modifier le montant de l'avance versée en janvier

(Crédit photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

Vous avez perçu une avance liée à certains crédits ou réductions d'impôt en 2023 ? Attention : il ne vous reste que jusqu'au 13 décembre pour en demander la modification ou la suppression pour l'année 2024.

Vous avez recours à un service d'aide à la personne ? Votre enfant en bas âge est gardé par une nounou ? Vous faites entretenir votre jardin par un professionnel ? Toutes ces prestations, qualifiées d'emplois à domicile, ouvrent droit, dans certaines limites, à un crédit d'impôt. Afin d'alléger le budget des ménages, cette somme fait chaque année l'objet d'une avance de la part de l'administration fiscale. Mais attention : la date limite pour modifier cet acompte approche à grands pas !

Dernière ligne droite pour moduler ou renoncer à son avance de crédit d'impôt

Vous avez recours à l'emploi à domicile, et vous avez reçu à ce titre une avance en début d'année 2023 ? En principe, celle-ci est reconduite d'une année à une autre. Les particuliers concernés recevront donc automatiquement une nouvelle avance en 2024, plus précisément au cours du mois de janvier, au titre, par exemple, de leurs dépenses liées à l'emploi d'une personne à domicile ou à la garde d'enfant.

Or, la situation d'un ménage n'est pas linéaire, et il est tout à fait possible que le montant des dépenses liées à l'emploi à domicile ait évolué entre 2022 et 2023. Si celui-ci a baissé, le montant de l'avance perçu en début d'année 2024 risque alors d'être trop important, et le foyer devra donc rembourser le trop-perçu au cours de l'été 2024. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, il est donc impératif de signaler un tel changement de situation à l'administration fiscale, et ce avant le 13 décembre.

Comment modifier ou supprimer une avance sur son espace impots.gouv.fr ?

Vous avez eu moins de dépenses liées à l'emploi à domicile en 2023, par rapport à 2022 ? Vous n'avez plus aucune dépense de ce type ouvrant droit à un crédit d'impôt ? Il est essentiel que vous vous rendiez sur votre espace impots.gouv.fr avant le 13 décembre, afin d'informer la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de cette modification de votre situation fiscale, et ainsi d'éviter de recevoir une avance inutile, à rembourser quelques mois plus tard.

Sur son espace personnel, il suffit alors de se rendre dans la catégorie "Je souhaite renoncer à mon avance" ou "Je souhaite modifier mon avance", selon sa situation personnelle. Notez néanmoins que la modification de l'avance peut uniquement permettre de baisser le montant perçu. Si les dépenses du foyer ouvrant droit à un crédit d'impôt ont augmenté, il n'est pas possible de demander une hausse de la somme d'argent avancée par le fisc en janvier 2024.

Quel sera le montant de l'avance de crédit d'impôt perçue en janvier 2024 ?

Le montant de l'avance de crédit d'impôt est reconduit automatiquement d'une année à l'autre, sur la base des dépenses engagées lors de l'année précédente. Il est alors possible d'obtenir une avance de 60 % de cette somme, directement sur le compte bancaire servant également à gérer son prélèvement à la source.

Le solde est ensuite calculé et versé à l'été 2024, et, si l'avance était trop importante, le trop-perçu est réclamé par l'administration fiscale. Au total, le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile peut permettre d'obtenir un avantage fiscal représentant 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 euros, soit un crédit d'impôt maximal de 6 000 euros.