Coupures de chauffage, malfaçons… Des locataires de Seine-Saint-Denis demandent des comptes à leur bailleur

Selon certains occupants, les problèmes durent depuis la livraison des logements. (Pixabay / ri)

À Sevran (Seine-Saint-Denis) les habitants de deux immeubles, gérés par le bailleur social ICF Habitat, se plaignent de problèmes de chauffage et d'eau chaude. Ils demandent aujourd’hui des comptes.

Le quotidien de plusieurs habitants de Sevran (Seine-Saint-Denis) est perturbé depuis plusieurs années. 64 foyers se trouvent allée du Maréchal-Gérard, dans une copropriété de deux bâtiments gérée par le bailleur social ICF Habitat. Les habitants se plaignent de problèmes de coupures de chauffage et d'eau chaude, rapporte Le Parisien .

Ils subissent également, en plus, des pannes d’ascenseur, des portes d’entrée défectueuses et même un effondrement d’une partie du plafond du parking. Les deux bâtiments ont été construits en 2013 et 2016. Selon certains occupants, les problèmes durent depuis la livraison des logements, avec des installations collectives défectueuses.

« Dès le début c’était pourri »

« Le chauffage n’a jamais fonctionné correctement » , explique une habitante, qui ajoute que les radiateurs sont toujours tièdes. Des problèmes également rencontrés avec l’eau chaude : « Je suis obligée de faire chauffer des marmites d’eau pour la douche de mes enfants. » Pour un autre locataire, cela vient de la construction trop rapide du bâtiment : « Dès le début c’était pourri. »

Une habitante fait régulièrement remonter le problème au bailleur social, filiale de la SNCF. Elle contacte notamment un numéro d’urgence, mis en place pour répondre rapidement aux locataires. « Personne ne décroche ou, pire, aucun technicien n’est disponible, » assure-t-elle.

Une pétition et une amicale

Deux habitantes ont donc lancé une pétition, signée par 60 locataires, et demandent des explications au bailleur, notamment après la récente hausse des loyers, allant jusqu’à 150 € pour certains logements. Une amicale a également été créée. Les habitants se sont même cotisés pour faire constater les faits par un huissier.

De son côté, ICF Habitat ne nie pas les problèmes. « Nous sommes intervenus et, normalement, depuis le 28 décembre, l’eau chaude est rétablie » , explique la responsable territoriale, ajoutant qu’un geste commercial serait fait sur la prochaine quittance. Le bailleur assure être ouvert à la discussion pour trouver des solutions, notamment aux problèmes de chauffage.