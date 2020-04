Coronavirus: le plafond du paiement sans contact pourrait être relevé à 50 euros

Pour des raisons sanitaires, le plafond des cartes sans contact pourrait passer de 30 à 50 euros. La décision sera tranchée la semaine prochaine.

Les consommateurs pourraient bientôt pouvoir régler des montants d'achat plus importants avec leur carte bancaire sans contact. Alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à redouter de taper le code de leur carte bancaire sur un clavier utilisé à plusieurs reprises par d'autres clients, les banques étudient la possbilité de faire passer le plafond des cartes de 30 à 50 euros. «Nos clients le demandent», explique un banquier. Les pouvoirs publics verraient aussi d'un bon oeil le relèvement de ce plafond. La décision sera tranchée en début de semaine prochaine. Déjà populaire, le paiement sans contact (37% des paiements par carte en février) gagne du terrain en cette période de confinement. Depuis mi-mars, il a augmenté de 4% en moyenne, avec une hausse plus marquée dans les pharmacies (+10%) et les boulangeries (+6%).

Il y a deux semaines, l'Autorité bancaire européenne (ABE) avait recommandé aux autorités en charge des services de paiement dans chacun des vingt-sept pays de l'Union de relever le plafond des paiements par carte bancaire sans contact à 50 euros. Il s'agit de la limite autorisée sur le Vieux Continent. L'objectif étant de limiter l'usage des billets ou des pièces, sur lesquels le virus Covid-19 pourrait rester fixé.

Depuis, les banques, mais aussi les commerçants, les industriels et le centre de test du Groupement des cartes bancaires (gestionnaire du système de paiement par carte en France, identifiable à son logo CB, dont les membres principaux sont les banques françaises) effectuent des tests (modification des réglages des puces des cartes, nouveau paramétrage des terminaux de paiement des commerçants...) pour s'assurer de la faisabilité du projet. «Le changement de plafond des cartes bancaires en quelques semaines est un chantier titanesque. Il pourrait faire peser un énorme risque sur l'industrie du paiement», explique un banquier. La carte bancaire est de fait le moyen de paiement le plus utilisé en France. «Dans le contexte actuel, nous devons absolument garantir le bon fonctionnement du système de paiement. Nous ne déciderons de relever le plafond que si nous estimons que tous les risques sont maîtrisés», ajoute le banquier.

Si le relèvement du plafond est finalement décidé, il faudra attendre au moins quatre à huit semaines avant qu'il soit effectif (contre deux à trois ans pour le passage de 20 à 30 euros). «Le temps de la sécurisation du process avec tous les acteurs (banques, industriels, commerçants, porteurs)», précise le Groupement Carte Bancaire.

À ce moment-là, les Français ne seront peut-être plus confinés, mais les gestes barrières contre la propagation du virus seront toujours d'actualité.

