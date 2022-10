Construction : le secteur du BTP doit repenser ses méthodes face au changement climatique

L'utilisation de matériaux locaux et de techniques ancestrales est une solution que l'architecte franco-libanaise emploie déjà sur ses chantiers. (Illustration) (oknesanofa / Pixabay)

Face aux défis climatiques, le secteur du bâtiment doit se repenser. L'utilisation de béton et de matériaux venus de l'autre bout du monde doit être remplacée par d'autres méthodes et l'accent doit être mis sur la rénovation énergétique afin de limiter au maximum la consommation des futures constructions, selon l'architecte spécialisée Lina Ghotmeh.

De nombreux procédés sont à réinventer et imaginer pour que le secteur du bâtiment ait moins d'impact sur le climat et résiste mieux au réchauffement. Selon l'ONU, la construction est responsable de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, dont 28 % liées à l'énergie et 11 % aux matériaux. Plusieurs solutions sont déjà possibles : diminuer l'usage du béton, privilégier les matériaux locaux, généraliser la réutilisation…

Changer de système de valeur

Selon Lina Ghotmeh, architecte franco-libanaise qui a répondu à l' AFP avant la COP27 en Égypte, la première étape est de « conserver l'existant, ne pas démolir » et de « travailler sur la rénovation énergétique » pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Selon elle, il serait difficile d' « arrêter de construire » du neuf vus les besoins grandissants de logements.

« Ce qu'il faut, c'est changer notre système de valeur », ajoute l'architecte, qui a enseigné à Yale et copréside une association pour l'architecture en milieu extrême. Sur un site récent, Lina Ghotmeh a fait construire un bâtiment avec de la brique, fabriquée à partir de la terre d'excavation afin de renforcer l'inertie du bâtiment. Pas de matériaux venant du bout du monde, et l'électricité utilisée était propre.

Réserver le béton aux zones sismiques

Le défi des constructeurs face au réchauffement est double : réduire les émissions de CO2 et réduire la consommation. Un troisième challenge vient s'y ajouter : comment bâtir plus léger avec moins de matière ? L'architecture doit ainsi aujourd'hui « réfléchir de manière circulaire, se dire que le matériau choisi sera capable un jour de revenir à la terre ou être réutilisé » , explique Lina Ghotmeh. Le bois est ainsi une solution.

Il faut en outre « diminuer drastiquement l'usage du béton » , selon l'architecte, et réserver son utilisation aux chantiers où il est irremplaçable, comme les fondations en zone sismique. À Beyrouth (Liban), Lina Ghotmeh a construit une tour de logement en béton recouvert d'un enduit peigné issu d'un savoir-faire local, qui a résisté à l'explosion du port en août 2020.