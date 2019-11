Conseils de décorateurs pour aménager un appartement à la montagne

Créer une ambiance chaleureuse, surprendre, mais ne pas lasser, voici quelques idées de décorateurs du Club Med pour se sentir bien dans un appartement de vacances ou un chalet.

Lors de vos prochaines vacances, vous regarderez peut-être avec bonheur le décor qui vous entoure. Le paysage bien sûr, mais la décoration intérieure aussi. Pendant l'hiver tout particulièrement, l'agencement est important, puisqu'on passe plus de temps à l'intérieur.

Pas question évidemment de reproduire à l'identique une chambre d'hôtel ou de club de vacances qui, par nature, se doit d'être plus impersonnelle. À chacun d'apporter sa propre note. Mais il y a des basiques à respecter. Les pros conseillent de définir une palette de couleurs, qui habillera votre intérieur. Ce sont elles qui donneront le ton, la personnalité et l'ambiance des lieux où couler week-ends ou semaines de repos bien mérité!

«À Samoëns, l'ambiance sera plus intime, plus chaleureuse dans les chalets qui ont chacun leur propriétaire, que dans le club lui-même», explique ainsi Thierry Fourniret, directeur architecture et design du Club Med. Le resort 4 Tridents Grand Massif Samoëns Morillon, qui a ouvert en décembre 2017, va être complété mi-décembre avec la livraison de 22 «appartements/chalets», des duplex et des triplex de 3 à 4 pièces avec des surfaces comprises entre 80 et 100 m².

Simili peaux de vache

Le groupe a confié à Didier Rey l'aménagement de ces nouveaux chalets. Ils ne seront pas tous identiques: les nouveaux propriétaires auront d'ailleurs le choix, ils pourront opter pour une dominante de couleur différente par exemple. Meubles sur mesure, étoffes dont le toucher importe autant que l'impression, le décorateur bordelais a misé sur le confort, mais a aussi voulu surprendre. «Nous avons par exemple prévu des imprimés de fleurs sur des tissus, ce que l'on retrouve rarement à la montagne, il faut que notre décoration fonctionne aussi bien l'hiver que l'été», explique-t-il. Les têtes de lits sont soignées, l'une d'elles, en bois, simule la pente de la montagne avec une réalisation très graphique.

Quid des intemporels de la montagne? Les simili peaux de vache sont-elles toujours de mise? «Oui, mais de façon détournée, sur un pouf ou, moins vu, sur une tête de lit. Dans des appartements, ou des maisons secondaires, on peut se permettre de petites touches qui surprennent», résume Didier Rey. Attention tout de même à ne pas abuser des clins d'œil chez soi, les idées qui fonctionnent dans un lieu de vacances où on passe une semaine par an, peuvent rapidement lasser si l'utilisation est quotidienne.

Intime, chaleureuse, la déco ose de plus en plus des lignes contemporaines. À la montagne, on mixe le bois et les lignes droites, les formes contemporaines et la chaleur de matériaux ancestraux. «Nous réfléchissons aussi beaucoup aux circulations, dans les surfaces les plus petites, il est important de bien positionner les meubles, de bien les dimensionner aussi» conseille Thierry Fourniret.