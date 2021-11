Connaîtra-t-on une pénurie de fromage au moment des fêtes ?

La demande, qui augmente beaucoup à l'approche de Noël, perturbe un secteur déjà fragilisé par la mauvaise météo de l'été dernier.

Les Français aiment le fromage, c'est bien connu. Qu'il soit au lait de vache, de brebis ou de chèvre, cette denrée typique de la gastronomie française se vend très bien toute l'année. En 2020, les ventes ont même explosé : + 9,4 % pour les fromages au lait de vache, + 7,2 % pour les fromages de chèvre et 5,5 % pour ceux au lait de brebis, selon les données de FranceAgriMer et de l'organisme Kantar. Mais ces derniers mois, la production a diminué. En cause, la météo très pluvieuse de cet été, qui a altéré la qualité du foin brouté par les vaches. Celles-ci ont produit moins de lait, et par conséquent moins de fromage, laissant planer le doute d'une pénurie à l'approche de Noël.

Les fromages qui pourraient être concernés par des tensions sur la disponibilité des stocks sont les fromages auvergnats d'appellation d'origine protégée (AOP). Au nombre de cinq (le Saint-Nectaire, le Cantal, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne et le Salers), ils sont très demandés. D'autant que le prestigieux label AOP des producteurs de ces fromages les empêche de les préparer à partir de lait importé d'autres régions.

«Il y en aura pour tout le monde !»

Alors faut-il craindre une pénurie de fromage pendant la période des fêtes ? «Certainement pas !» répond Claude Maret, le président de la FFF (Fédération des Fromagers de France). «La production n'est en baisse que très localement. Il peut manquer 1 ou 2 fromages à Noël dans certains endroits car il y a un pic de demande, et encore, mais parler de pénurie, ça non !» ajoute-t-il. Sans nier qu'il pourrait y avoir au mois de décembre «quelques difficultés» pour certains fromages très spécifiques «dont le Saint Nectaire» reconnaît-il, Claude Maret défend qu'«il n'y a pas de raisons de faire paniquer les gens».

«Chaque année il y a des ruptures sur certains fromages. Et c'est normal !», assure-t-il.« Il y a la saisonnalité, les modes qui changent... Il y a 10 ans, le fromage laitier représentait 70% des ventes. Aujourd'hui, la tendance est aux fromages fermiers, comme les AOP d'Auvergne. Lors des pics de consommation, certains producteurs ont un peu de mal à suivre. Ce sont les aléas d'un marché fluctuant, il faut savoir s'adapter. Mais on a plus de 1000 fromages différents, il y en aura pour tout le monde !». Pas (trop) d'inquiétude, donc. Pour ces fêtes de fin d'année, les Français devraient pouvoir trouver leurs fromages préférés sans trop de difficulté.