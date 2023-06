Pour récupérer vos points de permis - qui en compte 12 (ou six pour le permis probatoire) - deux options existent.

Comment récupérer les points du permis de conduire ?-iStock-neko92vl

Conduite : ces comportements qui font perdre des points

Respecter le code de la route est essentiel pour sa sécurité comme pour celle des autres. Or, en 2021, plus de 14 millions de points ont été retirés en France (chiffres de la Prévention routière). Et si la majorité des infractions était des excès de vitesse, d’autres fautes peuvent coûter des points : Conduire avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang : -6 points ; Refuser de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang : -6 points ; Chevaucher une ligne continue : -1 point ; Franchir une ligne continue : -3 points ; Ne pas laisser une personne traverser au passage piéton : -6 points ; Rouler sur la file de gauche de l’autoroute quand celle de droite est libre : -3 points…

La récupération automatique des points

Un excès de vitesse compris entre 30 et 40 Km/h, la conduite après la prise de stupéfiants… Diverses infractions au code de la route peuvent donc vous faire perdre des points sur votre permis de conduire. Mais saviez-vous que vous pouvez récupérer ces derniers de façon automatique ? En effet, si vous avez perdu un point, il vous est ré-attribué six mois plus tard si et seulement si vous n’avez commis aucune infraction entretemps. Si vous n’avez pas respecté le code de la route (un nouvel excès de vitesse, par exemple), votre point n’est récupéré qu’au bout de deux/trois ans (sans aucune infraction). Tous vos points peuvent être récupérés au bout de deux ans : si vous n’avez pas commis de nouvelle infraction (sinon, vous devrez encore attendre deux ou trois ans) ; et si votre dossier ne contient que des contraventions de première, deuxième et troisième classe. Si ces conditions ne sont pas remplies, le délai de récupération de vos points est allongé. La récupération des points au bout de trois ans concerne les personnes ayant commis un délit ou ayant écopé d’une contravention de quatrième ou cinquième classe. Mieux vaut donc, à titre d’exemple, éviter de tenir son téléphone à la main tout en conduisant. La récupération des points peut, dans certains cas (nouvelles infractions commises…), prendre dix ans. Des conditions sont toutefois à respecter : permis non annulé/invalidé, passage devant un tribunal correctionnel…

Le stage volontaire et payant pour récupérer ses points

Si vous avez perdu des points à la suite d’une infraction, vous pouvez choisir de suivre un stage payant (200 €) sur deux jours. En groupe, vous écoutez des interventions sur différents thèmes comme la vitesse ou encore l’insécurité routière et l’alcool au volant. Vous pouvez récupérer jusqu’à quatre points. Attention, si tous vos points vous ont été retirés, vous ne pouvez pas participer à un tel stage. Enfin, on ne peut participer qu’à une seule formation par an. Si vous en faites une la première semaine de juillet 2023, par exemple, vous ne pourrez pas en refaire une autre avant la première semaine de juillet 2024.