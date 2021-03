Comment mettre de l'immobilier dans son PEA

Les foncières cotées ne sont pas éligibles au PEA. (© Fotolia)

Des actions et obligations immobilières non cotées proposées par des plateformes de financement participatif (crowdfunding) sont éligibles au PEA et/ou PEA PME. Jusqu'ici ces «nouveaux» supports d'investissement ont bien traversé la crise. Découvrez-les !

Le plan d'épargne en actions (PEA) est parfois boudé par l'épargnant lambda parce qu'assimilé à la Bourse. Mais savez-vous qu'il est aussi possible d'y mettre de l'immobilier.

Plus précisément, des titres émis par des promoteurs en quête d'argent frais pour financer leurs programmes de construction. La loi Pacte du 22 mai 2019 a élargi la liste des supports éligibles au PEA, sans revenir sur l'interdiction d'y placer des foncières cotées, telles Gecina, Klepierre ou Unibail-RW. Aujourd'hui, une petite trentaine de plateformes de financement participatif proposent des actions et obligations immobilières non cotées.

Et certains de ces titres peuvent être achetés dans le cadre privilégié du PEA (1). Faut-il saisir cette opportunité et mettre un peu de pierre dans votre plan ? Pour vous aider à répondre, voici les caractéristiques de ce «nouveau» support d'investissement.

Le ticket d'entrée est limité (1.000 euros, parfois moins), le potentiel de gain élevé (6 à 12% annualisés selon le niveau de risque du titre), la durée d'immobilisation des fonds raisonnable (un à trois ans pour les obligations) et, en bonus, vos gains profitent de la fiscalité avantageuse du plan d'épargne en actions avec l'absence d'impôt après cinq ans de détention, seuls les prélèvements sociaux étant dus au taux de 17,2%.

